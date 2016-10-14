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    Anne değil canavar! 18 günlük bebeğini duvara çarparak öldürdü

    İHA
    14 Ekim 2016 - 12:17Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 11:36

    Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Yassıkışla köyünde yaşayan 20 yaşındaki Ayşe I., 3 yıllık eşi Nuh evde olmadığı esnada Elif adını koydukları 18 günlük bebeğini uzun süre ağlaması sonucu susturamayınca cinnet getirerek duvardan duvara çarparak öldürdü

    Kafasına aldığı darbeler sonucu kanlar içinde hareketsiz kalan talihsiz bebek, annesi ve çağırdığı yakınları tarafından hastaneye götürülürken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin gözaltına aldığı Ayşe I., Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sosyal paylaşım sayfasında hamile olduğu dönemde "Allah’ım hiçbir çocuğu annesiz bırakmasın" ve "Bir annenin en büyük serveti evlatlarıdır" yazılarını paylaşan Ayşe I., gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorularına ise başını öne eğerek sessiz kaldı. Çiftin geçen yıl doğan erkek bebeklerinin de henüz 2 haftalıkken öldüğü öğrenildi.

    Etiketler: Anne , Bebek , Cinayet , Amasya
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