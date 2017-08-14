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    Anne bebeğini böyle kurtardı!

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 17:13Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 17:31

    Avustralya'nın Sidney kentinde, içinde bebeğinin bulunduğu puset tren raylarına yuvarlanan anne bebeğinin peşinden raylara atladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla tren gelmeden kurtarılan anne ve bebeğinin yürekleri ağza getiren görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

    Avustralya'nın Sidney şehrindeki West Ryde tren istasyonu, içinde bir bebek bulunan pusetin raylara yuvarlanmasıyla korku dolu anlara sahne oldu.

    Çocuklarıyla istasyona gelen ve ismi açıklanmayan annenin bir oğlu asansörde kaldı. Asansörde kalan oğlunu çıkarmaya çalışan annenin platformda bıraktığı puset bir anda raylara doğru hareket etmeye başladı. İçinde bebeğinin olduğu puseti yakalayamayan anne, bebeğini kurtarmak umuduyla arkasından raylara atladı.

    Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaralanmadan kurtarılan anne ve bebeğinin korkulu anlarını gösteren görüntüler güvenlik kameralarına da yansıdı. 

     

    Etiketler: Avustralya , Sidney , Bebek
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