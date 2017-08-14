Anne bebeğini böyle kurtardı!

Avustralya'nın Sidney şehrindeki West Ryde tren istasyonu, içinde bir bebek bulunan pusetin raylara yuvarlanmasıyla korku dolu anlara sahne oldu.

Çocuklarıyla istasyona gelen ve ismi açıklanmayan annenin bir oğlu asansörde kaldı. Asansörde kalan oğlunu çıkarmaya çalışan annenin platformda bıraktığı puset bir anda raylara doğru hareket etmeye başladı. İçinde bebeğinin olduğu puseti yakalayamayan anne, bebeğini kurtarmak umuduyla arkasından raylara atladı.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaralanmadan kurtarılan anne ve bebeğinin korkulu anlarını gösteren görüntüler güvenlik kameralarına da yansıdı.