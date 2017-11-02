Anne-babalar dikkat! Soldaki sizin çocuğunuzsa…

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; tomografiler, Texas Çocuk Hastanesi Pediyatri Bölüm Başkanı Profesör Bruce Perry tarafından paylaşıldı.

Beyin taramaları paylaşılan çocuklardan biri duygusal olarak suiistimal edilmiş, diğeri ise mutlu bir hayat yaşıyor. Peki, bu çocukların beyinleri arasındaki farkı görebiliyor musunuz?

Soldaki görüntülemede ciddi ölçüde daha az yapı var ve sağdakine oranla oldukça büyük. Bu, sevgi dolu bir çevrede büyüyen çocuğa ait. Duygusal anlamda travma yaşayan ve ihmal edilen çocuğun beyni ise sağda.

Dr. Perry, beyni sağda görülen çocuğun "aşırı duygusal yoksunluk" yaşadığını ve sonuç olarak beyninin çok küçük kaldığını söyledi. Ayrıca beyinde daha bulanık yapılar dikkat çekiyor.

Perry göre; bu çocuk ses, koku, dokunma deneyimlerinden mahrum kalmış. Soldaki tomografideki çocuğun beyni ise normal büyüklükte.

Fiziksel şiddetin çocuk beynine zarar verdiği ve hayat boyu devam edecek sorunlara, hatta ölüme yol açabileceği biliniyor. Duygusal şiddetin etkileri ise daha az düşünülüyor ancak çocuk sağlığı açısından bu ikincisi de ilki kadar üzerine eğilinmesi gereken bir mevzu.

Dr. Perry, duygusal olarak ihmal edilen çocukların ve hatta yetişkinlerin sağlıklı ilişkiler kurmada ciddi zorluk yaşadığını söylüyor.