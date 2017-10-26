Anne-babalar dikkat! 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de...

Kayıp vakalarında aileler ve arkadaşların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıları hedefleyen oyunda, adınızdan ne kadar bahsedilirse ya da ne kadar beğeni alırsanız o kadar puan kazanıyorsunuz. Katılımcılar iki gün ortadan kayboluyor ve sonrasında çıkıp güvende olduklarını açıklıyorlar. Tabii bu sırada ailelerin yaşadıklarını anlatmaya gerek yok.

Britanya'da başlayan oyunun son günlerde ABD'ye de yayıldığı belirtiliyor. İngiltere'nin Hull kentinde geçen hafta 12 yaşında bir çocuk ortadan kayboldu ve iki gün sonra ailesinin yanına döndü. Çocuğun '48 Hours Challenge' oyununa katıldığı düşünülüyor. Kuzey İrlanda'da adının gizli kalması kaydıyla Belfast Live yayın kuruluşuna konuşan bir kadın da kızının bu hastalıklı oyuna katıldığını düşünüyor.

Benzer bir oyun 2015 yılında da çıkmış ve çocukları 72 saat ortadan kaybolmaya teşvik etmişti. '48 Hours Challenge'ın sonradan 'şehir efsanesi' olduğu ifade edilen 'Game of 72' ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.