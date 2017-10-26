Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Anne-babalar dikkat! 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de...

    Anne-babalar dikkat! 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de...

    hurriyet.com.tr
    26.10.2017 - 21:36 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin de gündemini bir hayli meşgul eden Mavi Balina oyundan sonra tehlike çanları bu kez '48 Hour Challenge' adlı bir oyun için çalıyor. Sosyal paylaşım sitesi Facebook, çocukları iki gün ortadan kaybolmaya teşvik eden bu oyun için soruşturma başlattı.

    Kayıp vakalarında aileler ve arkadaşların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıları hedefleyen oyunda, adınızdan ne kadar bahsedilirse ya da ne kadar beğeni alırsanız o kadar puan kazanıyorsunuz. Katılımcılar iki gün ortadan kayboluyor ve sonrasında çıkıp güvende olduklarını açıklıyorlar. Tabii bu sırada ailelerin yaşadıklarını anlatmaya gerek yok.

    Britanya'da başlayan oyunun son günlerde ABD'ye de yayıldığı belirtiliyor. İngiltere'nin Hull kentinde geçen hafta 12 yaşında bir çocuk ortadan kayboldu ve iki gün sonra ailesinin yanına döndü. Çocuğun '48 Hours Challenge' oyununa katıldığı düşünülüyor. Kuzey İrlanda'da adının gizli kalması kaydıyla Belfast Live yayın kuruluşuna konuşan bir kadın da kızının bu hastalıklı oyuna katıldığını düşünüyor.

    Benzer bir oyun 2015 yılında da çıkmış ve çocukları 72 saat ortadan kaybolmaya teşvik etmişti. '48 Hours Challenge'ın sonradan 'şehir efsanesi' olduğu ifade edilen 'Game of 72' ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

    Ölmeden önce Mavi Balina oynamışÖlmeden önce Mavi Balina oynamış

    Aile suç duyurusunda bulundu: ‘Mavi Balina’ oğlumuzu aldıAile suç duyurusunda bulundu: ‘Mavi Balina’ oğlumuzu aldı

    Etiketler: 48 Hour Challenge , Mavi Balina , Facebook
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri