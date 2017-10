Anlık heyecanlar uzun vadede mutsuz eder

◊ “İlk Öpücük”te canlandırdığınız Hakan ve Bahar karakterlerinde sizleri yakalayan ne oldu?

- Murat Yıldırım: Karakterlerden önce şu var; filmin senaryosunu okurken hem çok güldüm hem de çabucak hikayenin içine girdim. Orijinalinden farklı bir film, sadece fikir aynı. Sony Pictures yetkilileri bile senaryoyu okurken “Kesinlikle daha komik bir senaryoyla karşı karşıyayız” yorumu yaptı. Ben de buna yürekten inanıyorum.

- Özge Gürel: Bahar, hayallerine ve inandıklarına çok sadık bir karakter. Sanırım en sevdiğim kısmı buydu.



◊ Hayranlarınız sizi böyle bir projede görünce ne hissedecek?

- Murat Yıldırım: Şaşıracaklar, çünkü Hakan çok farklı bir karakter.



◊ Güzel bir kimya yakaladınız mı?

- Murat Yıldırım: Öyle diyorlar. Daha ilk sahneden sonra herkes aynı şeyi söyledi. Fragmana da yansımıştır bu diye düşünüyorum. Özge’nin ilk filmi ama hiç öyleymiş gibi oynamadı. Hatta bunu duyduğumda çok şaşırdım.

- Özge Gürel: Murat her şeyden önce iyi bir adam ve iyi bir partner. Çok uyumlu ve birlikte çalışması keyifli. İlk sahneler çekilirken hep olumlu geri dönüşler aldık.



◊ Set nasıl geçti, kamera arkasında da filmdeki kadar eğlendiniz mi?

- Murat Yıldırım: Çok eğlendik, korkumuz her zaman “Biz çok eğleniyoruz, acaba seyirci eğlenmeyecek mi?” olur ama benim filmi izleme şansım oldu. Gerçekten samimi, zaman zaman güldüğümüz zaman zaman hüzünlendiğimiz bir film olmuş. Bir de hüzünlendiğiniz anda sizi güldürmeyi başarabilen bir film diyebilirim.

- Özge Gürel: Hem teknik ekip hem de oyuncular benim için bir şanstı. Görünenden daha eğlenceli geçti diyebilirim.



İHTİYACIN OLAN DUYGUYU BULDUĞUNDA ARAYIŞ BİTER



◊ Murat bey, çapkın bir adamı oynuyorsunuz. Çapkın erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları durdurabilecek bir aşk var mıdır, ne dersiniz?

- Murat Yıldırım: Hakan, bağlanmaktan kaçan bir adam. Ama ben gündelik ilişkilerin, anlık heyecanlar ve anlık mutlulukların uzun vadede insanı mutsuz ettiğini düşünüyorum. Bir duyguyu çokça paylaşmak insanı yıpratır. Onu gerçekten hak edecek kişiyle paylaşmak gerekir. Hem kendinize hem de o duygulara saygınız açısından...

- Özge Gürel: Arayış çok gerçek ve normal bir duygu, tabii kimseyi kandırmadığınız sürece... İhtiyaç duyulan insan ya da duygu bulunduğunda bu arayışın biteceğini düşünüyorum.



EŞİMLE TANIŞTIĞIM GÜNÜ TEKRAR TEKRAR YAŞAYABİLİRİM



◊ Filmden yola çıkarak soruyorum; aynı günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalsanız, hangi günü seçerdiniz?

- Murat Yıldırım: Eşimle tanıştığım günü. Aslında onunla yaşadığım her gün çok özel. İmane ile yaşadığım herhangi bir gün diyebilirim o yüzden...

- Özge Gürel: Böyle bir şey olsa deliririm muhtemelen. Farklılık iyidir.



◊ Murat bey, siz ve eşiniz için “Liseli âşıklar gibi” yorumları yapılıyor hep...

- Murat Yıldırım: İlk zamanlar ben çok rahattım, insanlar anlayamadılar. “Bu kadar çabuk mu, mümkün değil. Gelip geçici” diyenler oldu. Ben o kadar rahattım ki, sevgime de karşımdaki insanın sevgisine de inanıyordum. Zaman geçtikçe herkes her şeyi görüyor.

EVLİLİĞİ DÜŞÜNÜYORUZ AMA ACELE ETMİYORUZ

◊ Hayatınızda aşkın olup olmaması ne kadar önemli?

- Özge Gürel: Aşk muhteşem bir duygu ama her zaman yakalanabilen bir şey değil. Eğer bu duyguyu ruhuma iyi gelen biriyle paylaşmıyorsam, yalnızlığın tadını çıkarmayı tercih ederim. Yalnızlık korkutmuyor beni.



◊ Erkek arkadaşınız Serkan Çayoğlu ile meslektaş olmanın avantajları ve dezavantajlarını sorsam...

- Özge Gürel: Çok fazla avantajı var. Her şeyden önce müthiş empati yapabiliyoruz. Dezavantajıysa aynı dönemlerde çalıştığımızda birlikte geçirebildiğiniz zaman çok azalıyor.



◊ Evlilik düşünceniz var mı?

- Özge Gürel: Elbette var ama acele etmiyoruz.

BEN ONUN KRALIYIM iMANE DE EViMiN SULTANI

◊ Eşiniz paylaştığı fotoğraflardan birinde sizin için “Kralım” demiş. Bir kadın için bu kadar değerli olmak nasıl bir his?

- Murat Yıldırım: Ben de onu “Evimin sultanı” yapıyorum, güzel güzel geçiniyoruz.



◊ Eşinizden oyunculuğunuz konusunda yorum ve eleştiri alıyor musunuz?

- Murat Yıldırım: Oyunculuğumu çok beğeniyor. Ama hayata dair ondan bazı öneriler aldığım oluyor. Çünkü çok çabuk aldanabilen biriyim. Söylediklerinin hepsinde haklı çıkıyor olması da güzel. Bu beni çok etkiliyor.



◊ “İlk Öpücük” romantik komediler arasından sizce hangi yönüyle sıyrılacak?

- Murat Yıldırım: Fikriyle... Montajı yapan arkadaş “Türünde en iyisi” dedi ama erken konuşmak istemem.

- Özge Gürel: Senaryosu ve enerjisiyle...