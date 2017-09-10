ALMAN medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa’da milli duruş sergileyen Türk seçmeni üzerinden algı operasyonu yaptığını savunan Selmanoğlu, şöyle dedi:

“Bu algı operasyonlarında muhtelif şekillerde gerek Türkiye hakkında, gerek AK Parti hakkında, gerek Cumhurbaşkanı hakkında yalan yanlış haberlerle, gerekse de Türkiye’yi

küçük düşürecek programlar yaparak gösteriyorlar.”

“Almanya’daki FETÖ lobisinin de buradaki medya üzerine baskısı olduğuna inanıyorum. Gezi provokasyonu ile birlikte Batı medyası ciddi bir şekilde Türkiye’ye karşı, Cumhurbaşkanına karşı bu algı operasyonlarına girişti. Bu tarz televizyon programları da bu algı operasyonunun bir parçası.”

‘GAZETECİ ABİM ÖZIŞIK’A DANIŞTIM’

“Ortada beş tane uzman konumunda insan var. ‘Almanya’da yetişmiş toy bir genç. Bunu araya alırlar, bir güzel döverler. Türkiye de dövülmüş olur ve bu algı operasyonuna katkı sağlanmış olur’ düşündüler sanırım. Öncelikle programa katılmama taraftarıydım.

Fikirlerine önem verdiğim gazeteci abim Süleyman Özışık’a danıştım. Durumu anlattım. Süleyman abi ‘İstiklal Marşımız, Korkma diyerek başlıyor. Git. Alnının akı ile bu işten çıkarsın. Senin bu işi yapabileceğine inanıyorum’ dedi. Bana da bir cesaret geldi. Alnımızın akı ile çıktık bu işten.”

‘BATI BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ İÇİNDE’

“Canlı yayında onların tezlerini çürüten, onların çifte standardını ortaya seren bir tavır sergilemeye çalıştım. Şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra da hakarete başladılar. Birçok Alman gazetesi ‘Canlı yayına bir daha çıkarmayın’ gibi çirkin manşetler attılar. Orada anlatılan gerçekler işlerine gelmedi. Netice, batı büyük bir çelişki içinde. Bir taraftan insan haklarını savunduğunu iddia ediyor Batı. Üzerinde yoğun şüphe bulunan bir gazeteci üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da Arakan’da yüzlerce, binlerce insanın mezalimini görmüyor.”

‘BATI’NIN DERDİ İSLAM İLE’

“Batının derdi İslam ile. 11 Eylül saldırılarından sonra çok ciddi bir İslamofobi var. Yükselişe geçen bir İslam düşmanlığı var. Bunun gün be gün arttığını görüyoruz. Dine saldırmayı göze de alamıyorlar. Dini sembolize eden şeylere saldırıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Batı’ya karşı sesini yükselten, mantıklı bir lider olarak görüyorlar. Erdoğan’a saldırarak İslam’a saldırmış oluyorlar.”

HİÇ DOKTORLUK YAPMADI

Almanya doğumlu Tuğrul Selmanoğlu, tıp eğitimi almasına rağmen doktorluk yapmıyor. Sağlık turizmi alanında ve Almanya’nın en büyük kliniklerinden birini yönetiyor. Ayrıca UETD’de yöneticilik yaptı.