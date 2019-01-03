Anlatan Eller Fark Yarattı!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara toplam 7 bin 679 işitme engelli aday katıldı. Yalnızca engelli bireylerin katılabildiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı; ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmelerine yönelik merkezi bir sınav olarak 2014 yılında hayatımıza girdi. İşitme engelli adayların bu sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için Pelin Baykan adında genç bir matematik öğretmeni elini taşın altına koydu.

Gönüllü olarak Türk İşaret Dili öğrenen Pelin Baykan, “Anlatan Eller” adı altında bir sosyal girişim başlattı. Baykan, ilk olarak işitme engelli - sağır topluma yönelik, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla YouTube üzerinden matematik dersleri vermeye başladı. Telefonunu kullanarak işaret diliyle videolar çekti. Sonra tek başına onları kurguladı ve yayınlamaya başladı. Pelin Baykan tarafından çekilen 74 video Şubat 2017 – Nisan 2018 tarihlerinde yaklaşık 126 bin izlenmeye ulaştı.

Pelin Baykan “Anlatan Eller” sosyal girişimi kapsamında ayrıca sınıf içi eğitimler de düzenliyor. Bugüne kadar farklı etkinliklerle 200’e yakın kişiye hem işaret dilini öğretti, hem de işaret diliyle matematik öğrenmelerine yardımcı oldu.

Pelin Baykan eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarda bulundu. Anlatan Eller sosyal girişimiyle binlerce işitme engelli bireye ulaştı. Onların Türk İşaret Dili’yle matematik öğrenmesine yardımcı oldu. Hem eğitim dünyasında hem de işitme engelli bireylerin hayatında kocaman bir fark yarattı.

Tarih: 04.01.2019 (Sezon 10 - Bölüm 6)

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