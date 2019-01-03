Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Anlatan Eller Fark Yarattı!

Anlatan Eller Fark Yarattı!

03.01.2019 - 11:40 | Son Güncelleme:

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “Fark Yaratanlar” programının onuncu sezonunun altıncı Fark Yaratan’ı, işitme engelli - sağır bireylerin eğitimde fırsat eşitsizliklerine çözümler getirerek bireysel istihdamı sağlamak amacıyla çalışmalar yapan Anlatan Eller oldu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara toplam 7 bin 679 işitme engelli aday katıldı. Yalnızca engelli bireylerin katılabildiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı; ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmelerine yönelik merkezi bir sınav olarak 2014 yılında hayatımıza girdi. İşitme engelli adayların bu sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için Pelin Baykan adında genç bir matematik öğretmeni elini taşın altına koydu.

Gönüllü olarak Türk İşaret Dili öğrenen Pelin Baykan, “Anlatan Eller” adı altında bir sosyal girişim başlattı. Baykan, ilk olarak işitme engelli - sağır topluma yönelik, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla YouTube üzerinden matematik dersleri vermeye başladı. Telefonunu kullanarak işaret diliyle videolar çekti. Sonra tek başına onları kurguladı ve yayınlamaya başladı. Pelin Baykan tarafından çekilen 74 video Şubat 2017 – Nisan 2018 tarihlerinde yaklaşık 126 bin izlenmeye ulaştı.

Pelin Baykan “Anlatan Eller” sosyal girişimi kapsamında ayrıca sınıf içi eğitimler de düzenliyor. Bugüne kadar farklı etkinliklerle 200’e yakın kişiye hem işaret dilini öğretti, hem de işaret diliyle matematik öğrenmelerine yardımcı oldu. 

Pelin Baykan eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarda bulundu. Anlatan Eller sosyal girişimiyle binlerce işitme engelli bireye ulaştı. Onların Türk İşaret Dili’yle matematik öğrenmesine yardımcı oldu. Hem eğitim dünyasında hem de işitme engelli bireylerin hayatında kocaman bir fark yarattı.

Tarih: 04.01.2019 (Sezon 10 - Bölüm 6)

Detaylı bilgi için tıklayınız!

 

Sponsorlu İçerik

Etiketler:
﻿
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.