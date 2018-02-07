Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi >Anlaşmazlıklar 6 ayda çözümleniyor

Anlaşmazlıklar 6 ayda çözümleniyor

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 00:35 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akıncı, “ISTAC’ta dava trafiği arttıkça, yurtdışına giden milyonlarca dolarlık dava harcaması Türkiye’de kalıyor” dedi.

Akıncı, ISTAC-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) toplantısında, ISTAC’ın İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin bir parçası olarak kurulduğunu kaydetti. Faaliyete başladıkları 25 ayda 15’inci dava aşamasına geldiklerini söyleyen Akıncı, “Devam eden davalarımızdan bir tanesi 800 milyon lira. Almanya, Fransa, Ortadoğu ve Afrika’dan ihtilaflar geldi. Bu aşamada haliyle taraflardan birinin Türk olduğu ihtilaflar bize geliyor. En düşük davamız 10 bin liralık” dedi. Akıncı, “Bugün en basit ticari dava 4-5 sene sürebiliyor. Bizim davalarımızın ortalama süresi 6 ay. ISTAC Türkiye’ye ilk defa ‘Seri Tahkim’ denilen bir yöntemi getirdi. Özellikle küçük uyuşmazlıklar için. Üç ay içerisinde karar veriliyor ve bu kararlar nihai ve bağlayıcı. Tıpkı mahkeme kararı gibi niteliğe sahip” diye konuştu.

Etiketler: İSTANBUL Tahkim Merkezi , gazetehaberleri , ziya Akıncı
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri