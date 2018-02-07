Anlaşmazlıklar 6 ayda çözümleniyor

Akıncı, ISTAC-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) toplantısında, ISTAC’ın İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin bir parçası olarak kurulduğunu kaydetti. Faaliyete başladıkları 25 ayda 15’inci dava aşamasına geldiklerini söyleyen Akıncı, “Devam eden davalarımızdan bir tanesi 800 milyon lira. Almanya, Fransa, Ortadoğu ve Afrika’dan ihtilaflar geldi. Bu aşamada haliyle taraflardan birinin Türk olduğu ihtilaflar bize geliyor. En düşük davamız 10 bin liralık” dedi. Akıncı, “Bugün en basit ticari dava 4-5 sene sürebiliyor. Bizim davalarımızın ortalama süresi 6 ay. ISTAC Türkiye’ye ilk defa ‘Seri Tahkim’ denilen bir yöntemi getirdi. Özellikle küçük uyuşmazlıklar için. Üç ay içerisinde karar veriliyor ve bu kararlar nihai ve bağlayıcı. Tıpkı mahkeme kararı gibi niteliğe sahip” diye konuştu.