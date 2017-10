Murat Başoğlu ve Hande Bermek hakkındaki o iddia güçleniyor

Onur Baştürk:

Valla bu hadise eskilerin “Dallas”, “Hanedan” yahut “Yalan Rüzgarı” dizilerini bile geçti. Ben cidden anlayamıyorum bu çifti. Ne planlıyorlar, ne amaçlıyorlar? Selçuk Kabadayı’nın iddiası doğru gibi geldi bana.

Cengiz Semercioğlu:

Geçen gün Murat Başoğlu aradı, sesi titreyerek konuşuyordu. Psikolojilerinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Yeğeni Burcu Başoğlu’nun da rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü söyleniyor. Skandal patladıktan sonra da bütün yaz Bodrum’da aynı evdeydi Murat Başoğlu ve Hande Hanım...

Tüm bunlar anlaşmalı boşanma iddialarını güçlendiriyor.

Ömür Gedik:

Para kaçırmaya gelene kadar toplum baskısı denen bir şey var. Boşanmayıp da ne yapacaklardı?

Onca olayın üstüne evli kalınır mı Allah aşkına! Ama demek ki evlilik kağıt üzerinde bitse de, hâlâ devam eden bir şey var aralarında.

Hande “iyi günde kötü günde” mottosuna olan inancını her şeye rağmen hâlâ koruyor anlaşılan.

Melike Karakartal: Hande Bermek’in davranış ve manevralarını yorumlamak zor.

Hiç tanımıyoruz, basın aracılığıyla göz önünde olan bir isim de değil.

Murat Başoğlu’yla el ele görüntülenmesi, toplumsal tepkiden kaçınmak veya tazminat davasında büyük kayba uğramamak için boşandıkları izlenimi uyandırıyor. Burcu Başoğlu’nun da hastanede ilaçlarla ayakta tutulduğu haberlerini okuduk.

Bu olay, her yönüyle ancak bir trajediye dönüşüyor.

Gelinlerin yerini ünlü isimler aldı

Hale Soygazi, programında kendisine “terk eden anne” imajı çizen Seda Sayan hakkında suç duyurusunda bulundu. Soygazi, Sayan’ın programına katılıp kendisini yıllardır aradığı annesi ilan eden şahıs hakkında da DNA testi isteğinde bulunacağını açıkladı. Ve programı kendi ismi üzerinden yalan haberle reyting toplamakla suçladı.





Ömür Gedik:

Oh ne güzel valla. Çık ortaya, “Annem şu ünlü, babam da şu ünlüydü, yıllardır onları arıyordum” de. Gelsin reyting, gelsin para. Kariyerlerini inşa etmek ve korumak adına yıllarını vermiş, saygı duyulan, değerli insanları karalamaya, kötü duruma düşürmeye çalışmak, üzmek, morallerini bozmak bu kadar kolay demek ki.

Cengiz Semercioğlu:

Evlilik programlarını arar duruma geleceğimizi söylemiştim. En azından orada stüdyodaki 10-15 kişinin vodvilini izliyorduk, şimdi olay bambaşka bir boyuta taşındı.

Bugün Hale Soygazi’nin çocuğu olduğunu iddia edenler yarın Şener Şen, Haluk Bilginer için aynı iddiada bulunabilir. Gelinlerin yerine ünlüler konmaya başlandı ki, korkutucu bir durum...

Onur Baştürk: “Reyting için her şey yapılabilir”in acıtıcı bir örneği. Hale Soygazi bu deli saçması konuda başından sonuna kadar haklı. İnsanların ismi üzerinden bu kadar kolay iddialar atılmamalı asla.

Melike Karakartal:

Reyting söz konusu olduğunda etik kuralları, centilmenlik, saygı, vefa, hak, hukuk, her şey darmadağın ediliyor. DNA testi en baştan “Annesi mi, değil mi?” sorusuna kesin çözüm sunabilirken meseleyi bir televizyon programına taşımak, haftalarca uzatmak...

Tanınmış, çok sevilen ve saygı duyulan bir kişiyi zan altında bırakmak... Bu arada araya Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Nebahat Çehre gibi isimleri de karıştırmak...

Tüm bunlar, reyting açgözlülüğünün etrafındaki herkesi, her şeyi nasıl kıymetsizleştirdiğinin üzücü bir göstergesi.

Film olsa abartılı der

inandırıcı bulmayız

Yeşim Salkım, Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki kavga, eski eşler Erhan Çelik ve Gülben Ergen arasına taşınıyor. Olay Erhan Çelik’in istifasına kadar vardı. Bu işin sonu sizce nereye gider?





Cengiz Semercioğlu:

TRT “Bana ne kardeşim sizin kavganızdan!” dedi ve faturayı Erhan Çelik’e kesti. Kendi adına da doğru bir adım attı, en önemli ekran yüzünün bu işlerle anılmasını istememekte haklı çünkü... Erhan Çelik belki de bunu öngöremedi. Kendisi de söyledi, artık konuşmasının önünde bir engel kalmadı. Bundan sonra o konuşmaya başlayacak ve olay önüne geçilemez bir hâl alacaktır.

Ömür Gedik:

Konu ilk başta kadınlar arasında bir kan davası haline geldi. Şimdi de eski eşin eski eşinin bile dahil olduğu bir zincirleme tepkimeye dönüştü. Değme senarist kırk yıl düşünse böyle karmaşık senaryo yazamaz. Yazsa da abartıyor der, inandırıcı bulmayız. Ama oldu işte. Tek filmlik bir konuya benziyordu ama dallanıp budaklanmasıyla birlikte alt metinleri ve izleyicisi de çoğaldı, devam filmleri gelir gibi geliyor bana.

Melike Karakartal:

Şöhretli isimler, son dönemde kişisel dünyalarında olan biteni sosyal medya hesaplarında “iç dökme seansları” ile veya fotoğraflar, videolar aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor, kendilerine göre “adaletin tesisi hissi” yaşamaya çalışıyorlar. Oysa bu durum adaletin tesisinden ziyade kişisel konuları herkesin yorumuna açmayı, büyütmeyi, karmaşıklaştırmayı sağlıyor. Kapalı kapılar ardında yaşanan ve yaşayanlar hariç hiç kimsenin ayrıntısını bilmediği kişisel sorunlara sosyal medya hesapları ya da “toplum mahkemesi” çözüm bulamaz, adalet tesis edemez.

Onur Baştürk:

Hafta sonu hangi mekana gitsem bu olay konuşuluyordu. Erhan Çelik’in açıklamaları hayli sert, devamı da gelecek gibi. Gülben Ergen de olayı sadece mahkemeyle mi halledecek yoksa ortaya atılan ağır iddialara yanıt vererek ağız dalaşına girecek mi; merak konusu... Dizi izler gibi izliyoruz nitekim...

Bir gül de

bizden Aslı’ya

Aslı Enver’in Murat Boz’a gül göndermesini ve Murat’ın gülleri “Teşekkür ederim içim, tatlım, bir tanem” notuyla sosyal medyada paylaşmasını yorumlayalım. Kadın-erkek rolleri değişiyor mu?





Cengiz Semercioğlu: Ben en çok Murat’ın Aslı’ya “içim” diye sesleniyor olmasına takıldım. Hatta bir ara İçim markasından ürün yerleştirme mi aldı diye bile düşündüm...

Şaka bir yana bu ilişki büyük bir kriz sonrası rayına oturdu, bundan sonrası da evliliğe doğru gidecektir artık...

Ömür Gedik: Evet, Aslı ve Murat krizi atlatıp şahane bir ikili oldular. Hep erkekler jest yapacak değil ya, Aslı yapmış bu kez jesti. Murat da güzel sözlerle karşılık vermiş. Tüm çiftlere örnek olsunlar.

Melike Karakartal:

Toplumsal rolleri benimsememiş çiftleri ancak takdir edebilirim. Böyle bir rol ayrımı olmadığı mesajı veren her davranışı alkışlarım. Bir gül de benden Aslı Enver’e!

Onur Baştürk:

Bu hareket kadınların sevgililerine çiçek göndermeye başlamasına vesile olabilir. Bence nefis bir şey. Ama her erkek çiçek almaktan hoşlanır mı orasını bilemem...

Bu savaşta bir an

önce barış olsun

Deniz Uğur, Instagram hesabından Reha Muhtar’a fena yüklendi. Uğur, Muhtar’ın velayetini aldığı çocuklarını kendisiyle görüştürmemek için türlü yollara başvurduğunu öne sürdü.





Cengiz Semercioğlu:

Reha Muhtar kötü bir baba mı? Asla.

Deniz Uğur kötü bir anne mi? Asla. Aralarındaki anlaşmazlıkta, olan 8 yaşındaki dünya tatlısı ikizlere oluyor.

O yaşta çocuklar anne sevgisinden mahrum kalabilir mi? Annenin çocuklara özlemi haftada birle dinebilir mi?

Bir babanın çocuklarını koruma içgüdüsü ortadan kalkabilir mi?

Asla, asla... İkisini de tanıdığım için buradan çağrıda bulunuyorum; lütfen bitirin bu kavgayı!

Çocuklar için detant politikası öneriyorum...

Ömür Gedik:

Öncelikle Reha Muhtar’a sesleniyorum... Bu savaşta bir an önce barış olması için gerekli adımları atsın. Hiç kimsenin değilse de ortak çocukların hatırına...

Melike Karakartal:

İçinde küçük çocukların olduğu herhangi bir eş çatışması, kimin haklı kimin haksız olduğundan ötede, korkunç bir zarar gücüne sahip.

Çocukları korumak adına veya kişisel çatışmalardan ötürü ileride büyük bir çocukluk travmasına sahip olacak iki can yetişiyor.

Deniz Uğur’un yazdıkları bir anne için çok üzücü. Bu nasıl bir karşılıklı mücadele bilmem ama savaşın güzeli, kötüsü olmaz.

Onur Baştürk:

Eski eşlerin düşman olması çok tehlikeli ve fena bir durum.

Kim haklı kim haksız ya da kim arızalı kim değil; bilemem.

Ama bir kadının “savaşsa savaş” demesi şuna işaret: Demek ki sonuna kadar gidecek ve kendini ortaya koyacak.

Arda’nın gülümsemesi





Ömür Gedik:

Arda’nın sevindiğini düşünmüyoruz tabii ama biraz da empati Arda’cım, biraz empati...

Herkes burnundan solurken sen gülerek takım oyununun dışında kaldın yine.

Cengiz Semercioğlu:

Arda’nın maçtan çıkarken gülmesini Ahmet Hakan “lakaytlık” olarak değerlendiriyor, Mustafa Denizli “acı acı ağlamak” olarak...

Futboldan anlamayanla futbolun içinden gelenin farkı işte bu... Mustafa Denizli yine hoca olarak farkını ortaya koydu, doğru teşhisi yaptı.

Ahmet Hakan’ın olayı İdlib’e, vergilere bağlayarak lakaytlık sonucuna nasıl ulaştığı ise muamma...

Onur Baştürk:

Kendini haklı buluyor Arda. Bu gülüşten bunu anlıyorum. “Ne yaparsanız yapın ben haklıyım” ifadesi bu.

Melike Karakartal:

Lakayt değil, manidar bir gülüştü. Arda Turan’ın yıllardır Türkiye futbol camiasıyla olan dertli sosyal ilişkilerinin birikimi bu. “Elbette yuhalayacaktınız, bağrınıza basacak değildiniz ya, neyse...” diyor o gülüş.

Mustafa Denizli’nin dediği gibi “Acı acı ağlamak” bu ama ana nedeninin biraz kişisel olduğunu düşünüyorum.

Sosyal açıdan dışlanmış hissetmek her insan için zordur.

Kenan karizmatik,

yakışıklı ve etkileyici

Kanal D’de başlayacak “Fatih” dizisinin ilk afişi yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu’nun “Mehmed the Conqueror” yazılı afişini beğendiniz mi?





Ömür Gedik:

Kenan son derece karizmatik, yakışıklı ve etkileyici görünüyor. Yüzük detayı hoş. Afişin arka planı da efsane. Çizimlere bakarak saatler geçirilebilir. Başarılı bir afiş olmuş. Bu sezonun en iddialı işine yakışmış.

Cengiz Semercioğlu:

“Mehmet Bir Cihan Fatihi” dizisinde hem Kenan İmirzalıoğlu var hem de Fatih Sultan Mehmet gibi dünya tarihinin en büyük kahramanlarından biri... “Muhteşem Yüzyıl” zamanında ne yaptıysa bu iş de aynı etkiyi yaratacaktır.

Melike Karakartal:

“Çocuk Kalbi”nin yazarı Edmondo De Amicis’in İstanbul izlenimlerini yazdığı seyahatnamesinde İstanbul’un harika illüstrasyonları vardır, bana onları anımsattı bu afişte kullanılan çizimler. Çok güzel olmuş.

Onur Baştürk:

Çok beğendim ama sanki bir padişah değil de Rönesans döneminden fırlamış bir bilim insanı gibi çıkmış afişte İmirzalıoğlu.

Onu ilginç buldum.

İrem mantığının değil yüreğinin götürdüğü yere gitti

İrem Derici’nin yoğun bakımda 15 gün yattıktan hemen sonra Berkay’ın konserinde sahneye çıkmasını değerlendirelim. Yoğun bakım sonrası nekahet dönemi böyle mi oluyor? İrem’in bu kadar merak edilirken ilk Berkay’ın sahnesinde görünmesi kariyer yönetimi açısından doğru bir hamle mi?





Onur Baştürk: Bence İrem Derici çok aceleci davranıyor. Bu olay da bunun tipik bir örneği. Neden bir arkadaşının sahnesinde yer aldı ki? Manasız bir “geri dönüş” oldu onun adına.

Cengiz Semercioğlu: İrem Derici büyük hatalar yaptığını, asla bir daha tekrar etmeyeceğini kendi ağzıyla söyledi. Uzun sayılabilecek bir tedavi sonrasında da 4 kilo almış olarak taburcu edildi. Doktorları sahne yasağı koymamış, evinde dinlenmeye devam edeceksin dememiş, öyleyse neyi tartışıyoruz... İrem bıraktığı yerden yola devam etti, tesadüfen o gece de yakın dostu Berkay’ın konseri vardı... Dostluklar kariyer hesabı yapılmadığı zaman dostluktur zaten...

Ömür Gedik: Bence İrem uzun süren yoğun bakımın ardından hem daha fazla dinlenmek hem de ortada görünmemek için biraz beklemeliydi. Ama İrem de farkında yaptığının, açıklamayla geldi, “Çok sıkılmıştım, şarkı söylemek için sabırsızlanıyordum” dedi, attı kendini sahneye. Mantığının değil yüreğinin götürdüğü yere gitti.

Melike Karakartal: Bunu kariyer yönetimi düşünerek yaptığını zannetmem. Jeste jestle karşılık vermiş gibi görünüyor. Belki de yalnız olmadığını hissetmek iyi gelmiştir. Genellikle şöhretli isimler güç dönemlerden “Kendi başıma ayaktayım” mesajı vererek çıkmayı tercih ederler ama burada durum tam tersi gibi görünüyor. Belki de gördüğü destek Derici’yi mutlu etmiştir, iyi gelmiştir. Geçmiş olsun.