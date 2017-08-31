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    Anlaşma sonuç verdi mülteci sayısı azaldı

    AA
    31.08.2017 - 11:47 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 11:47

    Afrika’dan Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşan göçmen sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. İtalya’ya yıl başından bu yana 98 bin 448 göçmen geldi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 109 bin 565’ti. Düşüşün, özellikle bu yılın temmuz-ağustos aylarında görüldü.

    İTALYA’ya Akdeniz üzerinden Temmuz 2016’da 23 bin 552 göçmen gelirken, bu yıl aynı ayında ülkeye ulaşan göçmen sayısı 11 bin 459 olarak açıklandı. Aynı şekilde, ülkeye geçen yıl ağustos ayında 21 bin 294 kişi ulaşırken, bu yıl bugüne kadar sadece 3 bin 235 göçmen geldi. Bakanlık verileri, son yıllarda artan eğilimle devam eden göçmen trafiğinin, bu yılın temmuz ayından itibaren keskin bir düşüş trendine girdiğini gösterdi.
    İtalya, bir süredir Afrika kaynaklı düzensiz göçü azaltmak üzere göçmen geçişlerinin görüldüğü Afrika ülkeleri ve çıkış noktası olan Libya’ya yönelik siyasi, diplomatik, ekonomik girişimlerine geçen şubat ayından itibaren hız vermişti.
    Libya’da Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile geçen şubatta ikili bir anlaşma imzalayan İtalya, bu kapsamda Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin oluşturulmasında lojistik ve formasyon desteği ile maddi yardım yapmaya başlamıştı. Bu konuda, AB’nin de desteğini alan İtalya, geçen aylarda Afrika’daki göç yollarını kapatmak için Libya’nın güneyindeki aşiretler ve komşu ülkeleri göçün önlenmesi için bir araya getirmişti.

    Etiketler: mülteci , italya , Göçmen
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