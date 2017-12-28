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    Anlaşma sağlandı

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 00:43 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye’nin Rusya’dan satın alacağı S-400 füze savunma sistemine ilişkin, “İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı” dedi.

    Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında gazetecilerin Rosteh’in Başkanı Sergey Çemezov’un açıklamalarının sorulması üzerine, “İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı” ifadesini kullandı.

    Canikli, “Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı konuydu. Daha doğrusu ‘Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim’in sonunda, ‘Bir bölümünü kredili olarak kullanalım’ görüşü ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti” diye konuştu.

    Etiketler: Nurettin Canikli , Rusya , Gazetehaberleri
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