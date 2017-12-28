Anlaşma sağlandı

Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında gazetecilerin Rosteh’in Başkanı Sergey Çemezov’un açıklamalarının sorulması üzerine, “İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı” ifadesini kullandı.

Canikli, “Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı konuydu. Daha doğrusu ‘Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim’in sonunda, ‘Bir bölümünü kredili olarak kullanalım’ görüşü ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti” diye konuştu.