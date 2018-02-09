Anlamazdın, kadere de inanmazdın

Pop piyasası herkes için zor artık. 1970 ve 80’li yılların isimleri (birkaç örnek hariç) bir yana, daha düne kadar ‘genç’ ve ‘yeni’ saydığımız 90’lı ve 2000’li isimler için dahi zor. Eskilerin hatırına sizi seven/sayan pek kalmamış gibi. Yeni bir şey yaparsanız eğer, var olabiliyorsunuz ya da var olduğunuz kabul görüyor. Tüzün ve benzerlerinin bu çarkı (ya da dayatmayı) gördükleri ve buna uygun plan/program yaptıkları söylenebilir. Bu son şarkıyı da böyle kabul etmek gerekiyor; bariz bir boşluk bırakmamak için hızlıca yapılmış bir şarkı. Hızlıca ama yavan değil. Zaten Tüzün gibi güzel sesli ve mükemmele yakın vokal kabiliyetine sahip birinin yaptığı bir şarkı ne kadar yavan (ya da kötü) olabilir ki? Hatta bir parça çabayla iyi ve dikkate değer bir şarkı olabilirmiş bile; istenseydi eğer. Sözlerin, günümüz sosyal medya kullanıcısının ayrılıklarına eşlik etsin diye kurgulandığı kesin. İçinden bir, hatta birden fazla slogan çıksın, herkes bu dizeleri/sloganları akıllı telefonların tuşları üzerinden birbirine göndersin/dursun hayal(ler)i kurulmuşa benziyor.



Anlamadın Di mi?

Sibel Tüzün

5 üzerinden 3 yıldız





Hem renkli hem de siyah-beyaz hayatımız

Ayça Şen’in yeni single’ı ‘Tarık Akan’, hem karşı hem de hem de videosu sebebiyle gayet iyi ve renkli. Hayatımızdan kayıp gidenleri, elimizden kaçanları anlatıyor ama her şeye rağmen buraya/bunlara takılmadan, hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini de söylüyor. Şarkının videosunda, kaybettiğimiz yıldızların renkli ve siyah/beyaz fotoğrafları birer birer akıyor/kayıyor. Akan’ın tatlı yüzü kadar sıcak, klibinde gösterdiği Kenan Evren’in soğukluğu kadar da ürpertici.