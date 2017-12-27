Anksiyete döngüsünden kurtulmanın 5 etkili yolu

Egzersiz yapın

Fiziksel egzersiz, şu anki kaygılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede duygularınızı ele almanıza yardımcı olur. Düzenli egzersizin ruh halini düzelttiği, uyku düzenine yardımcı olduğu, stresi azalttığı ve benlik saygısını geliştirdiği bilinmektedir. Araştırmalar, 10 dakika daha kısa bir yürüyüşün bile kaygı bozukluğu için faydalı olabileceğini gösterdi.

Sosyal medya kullanımını sınırlayın

Son yıllardaki araştırmalar, sosyal medyaya bağımlı olmanın insanların kaygı seviyelerini yükseltebileceğini buldu. Hepimiz Facebook'u ve Instagram'ı inceliyor ve hayatlarımızı diğer insanlarla karşılaştırıyoruz. Ancak eğer bir kaygı bozukluğunuz varsa bu durum sizi depresyona itebilir. Karşılaştırmaktan kaçınmak için sosyal medya sitelerinden uzak durmaya çalışın ya da daha uzun aralıklarla sosyal medya hesaplarınızı kontrol edin.

Kahveyi azaltın

Her ne kadar kahvenin çok fazla faydası olsa da kafein tüketimi aslında anksiyete durumunuzu daha da kötüleştirebilir. Kafein, vücudunuzda bir adrenalin efekti yaratmasının yanı sıra uykusuzluğa yol açabilen bir uyarıcıdır, bu yüzden eğer kaygılı hissediyorsanız, kahve içmek yerine sakinleştirici etkiye sahip bitki çaylarını deneyebilirsiniz.

Yoga ve meditasyon yapmayı deneyin

Yoga ve meditasyon kaygı bozukluğu olan kişilere önerilen çözümlerin başında gelmektedir. Her ikisi de bedensel ve ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağladığı için mutlaka denenmelidir. Kaygı bozukluğu yaşıyorsanız her gün en az 30 dakika yoga ve meditasyon yaparsanız başarılı sonuçları kısa sürede görürsünüz.

Hobi edinin

Anksiyete hissettiğiniz zamanlarda beyninizde durmadan aynı düşünceler dönüp durur. Düşüncelerini farklı bir yere yönlendirmek için ise kendinize bir hobi, uğraş edinin. Boyama yapmak, bir bitkiyle uğraşmak ve hatta örgü örmek gibi basit bir uğraş bile size çok daha iyi gelecektir.

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