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    Anketlerin tersine çok iddialı konuştu

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    14 Ağustos 2017 - 13:24Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 13:24

    Tüm anketlerde Merkel’in partisi CDU’nun 16 puan gerisinde görünen SPD’nin başbakan adayı Schulz, buna rağmen ümidini kaybetmedi. Schulz, “Seçim kampanyası bitmedi” dedi.

    SOSYAL Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, ZDF kanalına verdiği söyleşide iddialı konuştu. “Ben seçim kampanyalarında deneyimli biriyim” diyen Schulz, 24 Eylül'de yapılacak Federal Meclis seçimlerinin henüz sonuçlanmadığını, son dakikaya kadar mücadele edeceğini söyledi. Schulz, “Ben, benim yönetimim altında bir büyük koalisyona karşı değilim. CDU ikinci ortak olarak bunu düşünsün. Hükümeti kurmak için benim şansımın iyi olduğu kanaatindeyim. Ben başbakan olacağım” dedi.
    Alman otomotiv sanayiinde yaşanan krize de değinen Martin Schulz, VW, Daimler Benz gibi otomotiv devlerinin milyonluk yöneticilerinin geleceğe yatırımlar konusunda uyuduğunu savundu.

    Etiketler: ALMANYA , seçim , SPD , Martin Schulz
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