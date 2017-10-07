Anketlere göre İngiliz polisi işinden memnun değil

ARAŞTIRMALARA göre polis memurlarının yüzde 70’i polis olmayı başkalarına önermeyeceklerini belirtiyor. Ankete göre 10 polisten biri kira, ev kredisi ve faturalar gibi ana ihtiyaçlarını ödeyemiyor. Adını vermeyen bir polis memuru, “İşinden memnun olan hiçbir polis tanımıyorum. Maaşımız ve çalışma koşullarımız son 10 yıldır sürekli geriledi” diyor.





SONUÇLAR SÜRPRİZ DEĞİL

Anket sonuçlarının sürpriz olmadığını söyleyen Polis Federasyonu Başkanı Steve White ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Polisler kahramanca işler yapıyorlar ama değerleri bilinmiyor gibi. Kendilerini stres altında hissediyorlar. Polis, İngiliz halkından gelen inanılmaz destekten memnun, bu onlar için gurur kaynağı. Ancak yaptıkları işin karşılığında bir şey almalılar ve malum veriler memurların refah seviyelerinin artması gerektiğini gösteriyor. Polisin bu noktada demoralize ve umutsuz olması normal.”

YETERİNCE YARDIM ALMIYORUZ

İsmini açılamayan bir polis ise şöyle konuştu: “Polislik ast-üst çatışmalarının yaşanması, her tür suç olgusu ve suçlularla birlikte ya da ayrı ayrı yarattığı olumsuzluklarla sürekli yüz yüze gelmek durumunda kalan bir meslek grubudur. Uzun zamandır fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda yeterince yardım almıyoruz. İş yükünün yoğun olması profesyonel polisleri derinden etkiledi. Çoğu polis, çok sevdiği halde görevlerinden istifa edip başka mesleğe başladı. Bu gidişle polis ofislerinde profesyonel anlamda polis bulmak zor olacak.”