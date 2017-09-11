Anketler doğru çıkarsa Norveç’te bir ilk yaşanacak

ÜLKEDE yapılan anketler, Başbakan Erna Solberg’in liderliğindeki Muhafazakarların, popülist Kalkınma Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetinin seçimlerden galip çıkacağını gösteriyor. Mevcut hükümetin seçimleri kazanması halinde Norveç’te ilk kez sağ bir yönetim iki dönem üst üste iktidar olacak. Muhafazakarlar ile Kalkınma Partisi’nin koalisyon hükümetine, Hristiyan Demokratlar ve Liberaller de destek veriyor.

169 sandalyeli Norveç parlamentosu seçimlerinde Jonas Gahr Stoere liderliğindeki İşçi Partisi’nin de seçimlerde merkez sağ ile başa baş oy alması bekleniyor. Yaklaşık 5,3 milyon nüfusa sahip Norveç’te kayıtlı seçmen sayısı 3,7 milyon.