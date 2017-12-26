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Ankara’ya yürümek isteyen işçilere müdahale: Sendika başkanı da dahil 33 gözaltı

Selda Hatun TAN- Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
26.12.2017 - 13:24 | Son Güncelleme:

İZMİT’teki bir çelik fabrikasından, sendikalı oldukları için çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, Ankara’ya yürümek istedi. Aralarında CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da bulunduğu işçilere, polis müdahale etti. Serdaroğlu ile birlikte 33 kişi gözaltına alındı.

İzmit Alikahya Mahallesi’nde bulunan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir çelik fabrikasında 42 gün önce yaklaşık 90 işçi işten çıkarıldı. Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olan işçiler, sendikalı olmaları nedeniyle işten çıkarıldıklarını iddia etti. Fabrika önünde eylemlerini sürdüren işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sendikal yetki belgesi almak üzere Ankara’ya yürümek istedi.

Ankara’ya yürümek isteyen işçilere müdahale: Sendika başkanı da dahil 33 gözaltı

İşçilere, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da destek verdi. Emniyet yetkilileri, işçilerle görüşme yaparak, izin alınmaması nedeniyle yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Emniyet yetkilileri ile yapılan görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından işçiler, CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte yürüyüşe başladı. Fabrika önünden ayrılmadan önce işçilerin önünü kesen çevik kuvvet ekipleri, gruba müdahale etti. Milletvekili Hürriyet’i gruptan ayırarak güvenli bir bölgeye alan polis, aralarında Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve sendika yöneticilerinin de bulunduğu 33 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara’ya yürümek isteyen işçilere müdahale: Sendika başkanı da dahil 33 gözaltı

Gözaltına alınan işçilerin otobüslerle alandan uzaklaştırılmasının ardından CHP’li Hürriyet, açıklama yaptı. Hürriyet, şunları kaydetti:

"Milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş bir milletvekili olarak bugün işçilere siper olduk ama bize bile müdahale etmekten çekinmediler. Devlet 10 kişiden korkuyor; çok yazık, çok üzülüyorum. Altı üstü 10 kişi sembolik olarak Ankara’ya yürüyecek. Aynı bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız Adalet Yürüyüşü’nde olduğu gibi. Dertleri sadece ekmek derdi, ekmek kavgası, ekmek davası. Ulusal güvenliğe, devletin bekasına herhangi bir tehditleri, herhangi bir kasıtları da yok bu insanların. Dertleri sadece hak aramak. 40 gündür hukuksuz şekilde geciktirilen yetki belgelerinin ne olduğunu gidip hep birlikte sormak istediler. Ne oldu, neden verilmiyor diye bakanlığa soracaklardı. Yapacakları bu kadar şey. Her şeye rağmen mücadele ise mücadele, kavgaysa kavga. Hak için, hukuk için, adalet için ne yapmak gerekiyorsa sonuna kadar biz emekçinin yanında olacağız. Meşru olan haklıdır, haklı olan kazanır."

Ankara’ya yürümek isteyen işçilere müdahale: Sendika başkanı da dahil 33 gözaltı

Ankara’ya yürümek isteyen işçilere müdahale: Sendika başkanı da dahil 33 gözaltı

Etiketler: işçi eylemi , gözaltı
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