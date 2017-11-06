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    Ankara’ya yeni başkan

    Murat YILMAZ - Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
    06.11.2017 - 21:14 | Son Güncelleme:

    MELİH Gökçek’in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna oturdu. Tuna, başkan olarak yaptığı ilk konuşmada, “Akıl bedava; benim herkesin aklına ihtiyacım var. Ortak akılla güzel hizmetlere vesile olacağız” mesajını verdi.

    29 OY BOŞ, 3 OY GEÇERSİZ

    İstişareler ve temayül yoklaması sonrası AK Parti’nin aday olarak açıkladığı Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, belediye meclisindeki seçimin ilk turunda, 136 üyenin 104’ünün oyunu alarak Ankara’nın yeni büyükşehir belediye başkanı oldu. 29 oy boş çıkarken 3 oy da geçersiz sayıldı. Seçim öncesi Mustafa Tuna’nın adaylık önergesine MHP, BBP ve 3 bağımsız üye imzalarıyla destek verdi. Mustafa Tuna teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Bütün kurumların, herkesin görüşleri, kanaatleri, şehrimizin daha iyi noktalara gelmesi noktasında çok önemlidir. Akıl bedava; benim herkesin aklına ihtiyacım var. Ortak akılla güzel hizmetlere vesile olacağız. Temel felsefemiz dürüst, şeffaf ve adil bir yönetim. Bu anlayışla hiç kimseye farklı muamele, hiç kimseye zulüm yok. Bu yönde de sizin desteklerinizi hep yanımda göreceğime inanıyorum.”

    Mustafa Tuna ilk icraatının ne olacağı sorusuna ise “Birçok konuda, bir ilki yok. Hepsine beraber ortak akılla inşallah güzel çözümlere vesile olacağız” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın da Tuna’yı telefonla arayarak tebrik ettikleri öğrenildi. 

    MUSTAFA TUNA KİMDİR

    1957 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğan Mustafa Tuna, İTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu. ABD’de de eğitim gören Tuna, 1998 yılında Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalı’nda doçent unvanı aldı. 2002–2007 yılları arasında Ankara Milletvekili olan Tuna, 2009 ve 2014’te Sincan Belediye Başkanı seçildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna
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