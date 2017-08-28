‘Ankara’ya karşı yeni politikada hemfikiriz’

Alman medyası, Dışişleri Bakanı Gabriel’in Türkiye’ye uygulamak istediği yeni politikalar konusunda Merkel ve AB ülkelerinden destek görmediği haberlerine yer verdi.

EKONOMİK SONUÇLARI OLUR

Almanya Ekonomi Bakanı Zypries’in de Gabriel’in Türkiye’ye ihracat yapan şirketlere verilen Hermes kredilerinin kesilmesi talebine karşı çıktığı öne sürüldü. Ancak Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Tanja Alemany, bir görüş ayrılığı bulunmadığını söyledi. Hükümet Sözcüsü Seibert ise şu açıklamayı yaptı: “Alman hükümeti olarak biz, Türk hükümetinin siyaseti ve Alman vatandaşlarına yönelik tutumu karşısında Türkiye politikasının yeniden şekillenmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bakan Gabriel, bunları Başbakan’la müzakere ederek açıkladı. Güvensizlik ortamı daha fazla yatırımlar için uygun değil. Bu nedenle projeleri ve devlet yardımlarını gözden geçiriyoruz.”