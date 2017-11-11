Ankara’ya 1876 konut

OYAK Genel Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş, Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda OYAK üyesinin katılımıyla dün lansmanı yapılan projenin, Ağustos 2020’de teslim edilmesi planlanıyor. Yaklaşık 73 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek, proje1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak tasarlanan dairelerden oluşacak. Konut sahibi olmak isteyen üyeler, 191 bin TL’den 725 bin TL’ye kadar fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak daireler için anlaşma sağlanan bankalardan uygun faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Mehmet Taş, “Yaklaşık 320 bin OYAK üyesinden aldığımız destek ve güven sayesinde hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz” dedi.