Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ankara'nın yeni başkanına AKM talimatı iddiasına açıklama

    Ankara'nın yeni başkanına AKM talimatı iddiasına açıklama

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 07:50 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şurası öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede Erdoğan'ın, Ankara'nın yeni başkanından İstanbul'daki AKM’ye benzer bir projeyi Ankara’da bulunan AKM alanında da hayata geçirmek için çalışma yapılması talimatını verdiği öne sürüldü. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşmede, AKM alanı ile ilgili herhangi bir konunun görüşülmediği belirtildi.

    Habertürk Gazetesi'nden Volkan Yanardağ'ın haberine göre Cumhurbaşkanı, önceki gün milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bu görüşmeden söz etti. Erdoğan, AK Parti’nin 16 Ankara milletvekilinin de bulunduğu toplantıda, İstanbul’da tanıtımını bizzat yaptığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) projesini hatırlatarak, bu konudaki kararlılığını vurguladı.

    Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'daki AKM ’ye benzer bir projeyi Ankara’da bulunan AKM alanında da hayata geçirmek istediğini belirttiği öne sürüldü. Yine iddiaya göre toplantıda eski hipodromda bulunan AKM için 4 proje olduğunu anlatan Erdoğan, bunlardan biri üzerinde yoğunlaşıp hayata geçireceklerini kaydetti. Erdoğan'ın Ankara'nın yeni başkanına bu konuda talimat verdiği öne sürüldü. 

    BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA: AKM KESİNLİKLE GÖRÜŞÜLMEDİ

    Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile yaptığı görüşmede, AKM alanı ile ilgili herhangi bir konunun görüşülmediği belirtildi.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkan Tuna ile, Çevre ve Şehircilik Şurası öncesinde yaptığı görüşmede, bazı basın organlarında yer aldığı gibi, Ankara'daki AKM alanı ile ilgili bir konunun kesinlikle gündeme gelmediği, bu özel görüşmede konuşulanlarla ilgili de hiç kimseye bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

    ANKARA'DAKİ AKM'NİN TEMELİ 1981'DE ATILMIŞTI

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 100’üncü doğum günü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 1981’de Kenan Evren tarafından temeli atılan AKM , Cumhuriyet’in sembolü olarak planlandı. Son dönemde fuar alanı olarak kullanılan binada, illerin tanıtım günleri düzenleniyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’e yetiştirilmesi planlanan AKM ’nin en kısa sürede projelendirilip yapımına başlanması bekleniyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri