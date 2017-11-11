Ankara'nın yeni başkanına AKM talimatı iddiasına açıklama

Habertürk Gazetesi'nden Volkan Yanardağ'ın haberine göre Cumhurbaşkanı, önceki gün milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bu görüşmeden söz etti. Erdoğan, AK Parti’nin 16 Ankara milletvekilinin de bulunduğu toplantıda, İstanbul’da tanıtımını bizzat yaptığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) projesini hatırlatarak, bu konudaki kararlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'daki AKM ’ye benzer bir projeyi Ankara’da bulunan AKM alanında da hayata geçirmek istediğini belirttiği öne sürüldü. Yine iddiaya göre toplantıda eski hipodromda bulunan AKM için 4 proje olduğunu anlatan Erdoğan, bunlardan biri üzerinde yoğunlaşıp hayata geçireceklerini kaydetti. Erdoğan'ın Ankara'nın yeni başkanına bu konuda talimat verdiği öne sürüldü.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA: AKM KESİNLİKLE GÖRÜŞÜLMEDİ

Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile yaptığı görüşmede, AKM alanı ile ilgili herhangi bir konunun görüşülmediği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkan Tuna ile, Çevre ve Şehircilik Şurası öncesinde yaptığı görüşmede, bazı basın organlarında yer aldığı gibi, Ankara'daki AKM alanı ile ilgili bir konunun kesinlikle gündeme gelmediği, bu özel görüşmede konuşulanlarla ilgili de hiç kimseye bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

ANKARA'DAKİ AKM'NİN TEMELİ 1981'DE ATILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 100’üncü doğum günü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 1981’de Kenan Evren tarafından temeli atılan AKM , Cumhuriyet’in sembolü olarak planlandı. Son dönemde fuar alanı olarak kullanılan binada, illerin tanıtım günleri düzenleniyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’e yetiştirilmesi planlanan AKM ’nin en kısa sürede projelendirilip yapımına başlanması bekleniyor.

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