Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Ankara’nın konuştuğu plan: PKK’nın tasfiyesi

    Ankara’nın konuştuğu plan: PKK’nın tasfiyesi

    KULİS HABER: NURAY BABACAN
    19.02.2018 - 01:26 | Son Güncelleme:

    Ankara'da hükümet kaynakları son aylarda, yeni bir plandan söz etmeye başladılar. PKK’nın tasfiye edilerek PYD çatısına gireceği, bunun da ABD ve AB ülkelerini ‘terör örgütü PKK ile işbirliği yapan taraf’ olmaktan kurtarma amacı taşıdığı iddia ediliyor. Bir süreden beri, bazı akademisyenler ve emekli askerlerin dile getirdiği bu iddia, hükümet düzeyinde de değerlendirmeye alındı. Etkili bir bakan, başta ABD olmak üzere batının terör örgütleri YPG ve PYD üzerindeki baskıları azaltmak ve PKK kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için yeni bir plan peşinde olduklarını dile getirdi.

    Ankara’nın konuştuğu plan: PKK’nın tasfiyesiİlgili bakan şu iddialarda bulundu:

    “Orta vadede PKK’nın tasfiyesi tartışılıyor. Bu tasfiyenin, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin yeni projesi olduğu iddiası var. Suriye’de PYD ve YPG’nin güçlendirilmesi, demokratik bir yapı görüntüsü verilebilmesi ve onlara alan açılması adına, PKK isminden kurtulacaklar. İsim değişecek ama işlevlerini bu iki yapının içinde sürdürecek. Böylece, Türkiye’nin itirazlarının azaltılması ve dikkatlerin başka tarafa çevrilmesi sağlanacak.

    IRAK’TAN SONRA SURİYE

    PKK’nın terör örgütü olarak tanınmasına rağmen zaman zaman destek verdiği ortaya çıkan batılı ülkeler, bu baskıdan kurtulacak. Yeni oyun planında, PKK, PYD’ye yamanacak.

    Sivil siyaset görüntüsü altında, PKK bu yapının silahlı gücü olarak var olmaya devam edecek. Geçmişte Kuzey Irak’ta peşmergelerle yapılan planın benzeri, Suriye sınırında Kürtlerin yerleşmesini sağlamak için planlanıyor. Bu plan, devlet ve hükümet kademelerinde değerlendiriliyor.”

    Üç gün önce ABD’nin Türkiye’ye yaptığı, “YPG’nin PKK’ya karşı savaştırılması” önerisi de hükümet cephesinde, benzer planın bir parçası olarak nitelendiriliyor. PKK’nın, YPG-PYD çatısı altına girerek görünmez olmasının, ‘PKK’nın gömlek değiştirmesi’nden başka bir anlam taşımadığı dile getiriliyor.

    ABD ‘pes’ dedirtti: PKK ile YPG’yi savaştıralımABD ‘pes’ dedirtti: PKK ile YPG’yi savaştıralım

    Etiketler: ankara , pkk , pyd , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri