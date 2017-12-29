Ankara'nın kalbinde yılbaşı gecesi için olağanüstü önlem

Başkent Ankara'nın yılbaşı kutlamaları için güvenlik tedbirleri belli oldu. Ankara Valiliği'nin 'olağanüstü' önlemleri dikkat çekti. Kızılay Meydanı ile Başkent'in ünlü eğlence noktalarının bulunduğuTunalı Hilmi Caddesi, Bahçeli 7.Cadde, Tunus Caddelerine aranarak girilebilecek.

VALİ AÇIKLADI: KIZILAY ARANARAK GİRECEK

Ankara Valisi Ercan Topaca, yılbaşı gecesi Ankara’da alınacak tedbirlerle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Kutlamaların, etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bazı bölgelere, caddelere girişler kontrollü bir şekilde yapılacak. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na pazar akşamı saat 20.00’dan itibaren bütün girişleri kapatmak suretiyle dört taraftan kontrollü bir giriş sağlanacak ve vatandaşlarımızın burada yılbaşı ile ilgili kutlamalarını güvenlik içinde kutlamalarını sağlayacak steril alan oluşturacağız. Katılacak her bir kişi aranarak alınacak.

Bahçelievler 7. Cadde’ye araç girişi olmayacak, yan yollar dahil olmak üzere bütün girişler kapatılacak, yayalar da kontrollü bir şekilde caddeye girecek. Tunalı Hilmi Caddesi, Bestekar Sokak, Filistin Caddesi’nin tamamı ile Tunus Caddesi’nin bir kısmı araç trafiğine kapatılacak. Ankara’nın 5 girişi ve bağlı bir çok yolda cumartesi sabah 08.00’dan itibaren yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol çalışmaları devam edecek. 26 alışveriş merkezinde polislerimiz Havaalanı, Yüksek Hızlı Tren Garı, metro, AŞTİ ve diğer terminallerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde de tedbirlerimiz olacak.

7 bin 344 polis ve 2 bin 400 jandarma ile Ankara genelinde 9 bin 744 görevlimiz tedbir alacak. Vatandaşlarımızın şüpheli bir durumla karşılaşacakları zaman süratle 112’yi aramak suretiyle güvenlik birimlerine ihbar yapmalarını istiyoruz. Basit bazı durumlardan önemli olayların çözüldüğünü biliyoruz.”

ÖNLEMLER



Ankara Valiliği, halkın güvenliği, kamu düzenin sağlanması, terör örgütlerinin yılbaşında eylem girişimlerine karşı aldığını duyurduğu önlemlerden bazıları şöyle: Halkın toplu kutlama yapacağı değerlendirilen 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı’na giriş yolları trafiğe kapatılacak. Güvenpark havuz çevresi uygun bir mesafeden bariyerlerle koruma altına alınacak. Girişlerde noktalar oluşturularak arama ve kontroller yapılacak.



ÜNLÜ CADDELERE DE ARAMAYLA GİRİLECEK



Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Bestekar Sokak, Filistin Caddesi ve Tunus Caddesi araç trafiğine kapatılacak; caddeye açılan sokaklarda arama ve kontrol yapılacak. Yoğunluğun olduğu, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde, işletmelerin aldığı güvenlik tedbirlerine ilave olarak risk durumuna göre polis/jandarma tarafından ek güvenlik tedbirleri alınacak.

HUZUR PLANI UYGULANACAK



30 Aralık 2017 Cumartesi günü 08.00’den itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle, huzur planları uygulamaya konulacak, yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyeti yapılacak. Söz konusu önlemler 02 Ocak 2018 Salı günü 08.00’e kadar aksamadan uygulanacak.

TİMLERİN SAYISI ARTACAK

Havaalanı, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren Garı, METRO, Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) ile terminallerde yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi, devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri ve timlerinin sayıları artırılacak.

ŞEHİR DIŞI YOLLARDA KONTROL

Ankara’yı diğer illere bağlayan yollar ile kent içindeki önemli noktalarda yol kontrol ve aramalara devam edilecek.

TRAFİK CANAVARLARINA YAKIN MARKAJ

Aşırı hız, alkollü araç kullanımı, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma süresi ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimine ağırlık verilecek.

ACİL HİZMETTE SAYI ARTACAK

112 Acil, 155 Polis imdat ve 156 Jandarma imdat telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek. Bu telefonlara yapılacak müracaat veya ihbarlar titizlikle değerlendirilecek.

ANİ MÜDAHALE

Kentin önemli meydan, bulvar, kritik-hassas noktalarında gelişebilecek olaylara karşı ani müdahale ekipleri hazır bulundurulacaktır.