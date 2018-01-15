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    Ankara'nın göbeğinde panik anları... Toprak kayması...

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 00:12 | Son Güncelleme:

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde, toprak kayması sonucu şebekeye bağlı su borusu patladı. Sarsıntı sonrası çevre binalarda oturanlar panik yaşadı.

    Alınan bilgiye göre, Dikmen Caddesi'nde, bir inşaat alanının yakınında bulunan alanda toprak kayması sonucu kaldırımda kısmi çökme meydana geldi.

    Toprak kayması sonucu yer altındaki iki şebekeye bağlı su borusu patladı. Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

    Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı inşaat alanında, belediye ekipleri patlayan su borularının tamiri için çalışma başlattı.

    Ankaranın göbeğinde panik anları... Toprak kayması...

    MEYDANA GELEN SARSINTI PANİĞE NEDEN OLDU

    Mahalle sakinlerinden Ahmet Çatak, yaptığı açıklamada, evde otururken toprak kayması sonucu oluşan sesi duyduklarını belirterek, "Evin altı zaten boşluktu. Evin bir anda çöktüğünü düşündük. Ondan sonra da sarsıntı oldu. Binamız da aynı şekilde sallandı." dedi.

    Daha sonra oturanların apartmanı tahliye ettiklerini anlatan Çatak, şunları söyledi:

    Ankaranın göbeğinde panik anları... Toprak kayması...

    "Biz hemen tüm birimleri aradık. İtfaiyeyi, ambulansı, polisi, zabıtayı aradık. Onlar da geldi. Zaten bizim binanın da altını kazmışlardı. Babam da inşaat işiyle uğraşıyor. Normalde altlarına kazık çakılıp o şekilde yapmalarını söylüyordu. Ama hiçbir şey yapmadılar. Sadece 'Biz dolgusunu sonra yaparız.' deyip bıraktılar. Zaten görünen manzarada bu. Umarım kimseye bir şey olmamıştır."

    Etiketler: ankara , çankaya
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