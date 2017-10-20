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    Ankara'nın göbeğinde dehşet! O polisin cezası belli oldu

    Özkan ARSLAN (DHA)
    20.10.2017 - 13:54 | Son Güncelleme:

    Ankara Ulus'ta bir gece kulübünde aşçılık yapan iki çocuk babası Musa Köse'yi (47), geçtiğimiz haziranda, öldüresiye döven polis ve yanındaki iki kişinin 6'şar yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı.

    Mahkeme, tutuklu sanıklar Salih Tengilimoğlu ve Umut Tuna'yı, 'Hayati tehlike geçirecek ve kemik kırıklığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay, tutuksuz sanık polis memuru Serkan Tengilimoğlu'nu ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırdı. Mahmeke, Serkan Tengilimoğlu'nun aldığı cezanın hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

    Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, mağdur Musa Köse koltuk değnekleriyle katıldı. Sanıklar duruşmaya yoğun güvenlik önlemleri altında getirilirken, bir önceki duruşmada çıkan olaylar nedeniyle mağdur ve sanık yakınları duruşmaya alınmadı.

    GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

    Geçtiğimiz haziranda meydana gelen olayda yaşanlar, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansımış ve olay sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bir önceki duruşmada Musa Köse'nin avukatının talebi üzerine güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler duruşmada izletildi. Görüntüleri izledikten sonra mahkeme başkanı sanıklara çeşitli sorular yöneltti.

    SANIKLARI AVUKATI TAHLİYE İSTEDİ

    Görüntülerin izletilmesinin ardından söz alan sanıkların avukatı, olayın ağır tahrik altında darp olarak değerlendirilmesini talep etti. Köse'nin bacağının kırılmasının da Salih Tengilimoğlu'nun çekmesi sonucu yere düşmesiyle meydana geldiği ileri süren avukat, "Tahrik hükümlerinin ve müvekkillerimin tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerini talep ediyorum" dedi.

    MAĞDUR AVUKATI ÜST SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ

    Mağdur Musa Köse'nin avukatı ise, görüntülerde Serkan Tengillimoğlu'nun, müvekkili yerde yatarken kasıtlı olarak ayağına tekme attığını ve bastığını, kırılmanın da bu anda gerçekleştiğini söyledi. Küfür edilmesi yönünde sanıkların iddialarını kanıtlayacak maddi delil bulunmadığını belirten avukat, 3 sanığın da üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

    AYNI SUÇA FARKLI CEZA

    Savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıkların 3'ü de böyle bir olaya karışmaktan dolayı pişman olduklarını ancak olayın ağır tahrik sonucu meydana geldiğini tekrarladılar. Son sözlerin ardından kararını veren mahkeme, Salih Tengilimoğlu ve Umut Tuna'yı, 'Hayati tehlike geçirecek ve kemik kırıklığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, sanıkların duruşmadaki saygın tutumlarını göz önünde bulundurarak cezayı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, her iki tutuklu sanığı da tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

    Sanık polis memuru Serkan Tengilimoğlu ise aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme bu sanıkla ilgili verdiği cezanın hükmünün açıklanmasını da geriye bıraktı.

    KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

    Karara itiraz edeceklerini belirten Köse'nin avukatı, "Aynı suça farklı karar çıktı. Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından itiraz edeceğiz" dedi.

    Etiketler: dayak
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