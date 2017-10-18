Ankaralı Turgut kimdir kaç yaşındadır?

Ankaralı Turgut, çıkardığı albümlerle müzik piyasasının yakından tanınan isimleri arasında yer almaktadır. 1963 yılında Ankara‘da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş‘dır.

Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara’nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul‘a giden Ankaralı Turgut, Tarkan‘ın Oynama Şıkıdım isimli eserini “ti”‘ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço‘nun “Oku Bakim”i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşiyelim Abi isimli türküsü artık her yerde dinlenmekte ve çalınmaktadır.

Ankaralı Turgut, halen Ankara‘nın gecekondu bölgelerinden olan Altındağ da oturmaktadır.

Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

Albümleri :

1996 – Tavla

1996 – Arabası Var

1996 – Döşiyelim Abi

1997 – Yakalarsam Tık Tık

1997 – Ne Yersin

1997 – Annene Diyecem

1997 – Sen Gittikten Sonra

1997 – Aganigi Naganigi

1997 – Vay Vay

1998 – Para

1998 – Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

1998 – Bak Hele

– Oturak Alemi

– Ankaralı Turgutla Oturak Alemi

– Ver Deyom Vermeyon

– Var Yemez Amca

– Sıra Sende

– Pop Muzik Moda Turgutça

– İsyanım Var

– Hüp Düt & Dabi Dabi

– Hop Dedik

– Dah Diri Dom

– Best Of

– Sen Gittikten Sonra

– Yalaka Para

– Bay Bay Sakir Sakir

– Beni Görmek için Gelme

2012 – Kaymak Lazım