Ankaralı şirket, devleri solladı ABD pazarına girdi

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen fuara dünya genelinde bin 500 şirket ve 55 bin uzman katıldı. Fuara Türkiye'den 16 firma katılım gösterdi.

Fuara katılan Ankaralı Utest AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Usanmaz "Ankara Sincan OSB'de 12 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın 84 ülkesine ihracat yapıyoruz. Zorlu rekabet koşulları söz konsu. Ki ABD pazarı rekabetin en yoğun olduğu bir pazar konumunda. Malzeme test cihazları sektöründe başka hiçbir Avrupalı firmanın girmeye cesaret edemediği bu ABD pazarında varlık göstermemizin gerisinde yatan en önemli unsurlar, kaliteye büyük önem vermemiz ve ileri teknoloji ürünü makineler üretmemiz" dedi.





Dünya genelinde bin 500 firmanın katıldığı fuara Türkiye'den 16 şirket katıldı.





KALİTEYE BÜYÜK ÖNEM VERDİK

Kendi alanlarında dünyanın sayılı markalarından biri olmayı hedeflediklerini aktaran Usanmaz, "Önümüzdeki beş yıl içerisinde sektörde dünyanın en büyük üç firmasından biri olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İTHALATÇI KONUMDA

Utest AŞ Genel Müdürü Tarık Usanmaz ise kaliteden ödün vermeden faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı. "Kaliteye yaptığımız yatırımlarını meyvelerini almaya başladıK" diyen Usanmaz, "Türkiye yıllardır Batı Avrupa ve ABD'li firmalardan cihaz ithalatı yapıyor.

Bu durum cari açığa da olumsuz etki yaratıyor. Türkiye'nin artık bu ürünlerin ithalatçısı konumundan sıyrılması gerekiyor. İleri teknoloji ürünleri ihraç eden bir konuma gelinmesi imkânsızın başarılması olarak da görülmemeli.

Amerika kıtası gibi konservatif bir pazarda da başarılı olunabildiğini görüyoruz. Şirket olarak ülkemizde öncü konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.