Ankaralı müteahhite gözaltı

Kutanoğlu, kayda alınan konuşmaları yayınlamak, özel hayata ait görüntü ve sesleri ifşa etmek ve şantaj suçlamaları ile tutuklandı. Yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Kutanoğlu, tutukluluğuna yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edilerek serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçen dijital malzemelerin incelemesinin Siber Şube’de devam ettiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Azerbaycanlı işadamları Ş.E, R.E ve F.A’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusundaki iddialara göre;

Ali Osman Kutanoğlu, 1995 yılında Azerbaycan’a öğrenci olarak gitti. Bakü Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde eğitimini tamamladı. 2015 yılına kadar burada yaşadı. Bu dönemde Kutanoğlu, işadamları Ş.E, R.E ve F.A ile tanıştı ve arkadaşlık oldu. Kutanoğlu, bu süreçte işadamlarının güvenlerini kazandı. Ş.E, Kutanoğlu’na İstanbul’dan 2 daire almak istediğini söyledi. Bu alışverişte Kutanoğlu aracılık etti. İşadamı dairelerin parasını ödemesi için Kutanoğlu’na 400 bin Euro gönderdi. Ş.E’nin iddiasına göre, dairelerin 2015 yılında biteceğini ve teslim alınacağını söyleyerek Ş.E’yi oyaladı. Kutanoğlu dairelerin paralarını ödemedi, kendisine ödemelerin yapıldığına yönelik sahte belgeler gönderdi. Bu problem yaşanmaya başlandığında Kutanoğlu Azerebaycan’dan Türkiye’ye geldi. Bir daha geri dönmedi. Ş.E, Kutanoğlu’ndan parasını istedi. Ş.E’nin iddiasına göre, Kutanoğlu, bu talebe, kendisi ve R.E’ye ait ses ve görüntü kaydı olduğunu, tüm onur ve itibarlarını yok edeceğini, elindeki bu kayıtları yayınlayacağını, devlet kurumlarına göndereceğini, iş yaptıkları çevrelere yaymakla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı.



Kutanoğlu, 2015 yılında F.A’dan da daire ve Almanya’dan araba almak için 600 bin Euro ve 240 bin Euro aldı. Ancak daire ve otomobil alınmadı. Kutanoğlu, bu paralarla Türkiye’de yatırım yaptı. F.A, paraları almak için İstanbul’a gelerek Kutanoğlu ile buluştu. Bu buluşmada Kutanoğlu bilgisayarını açarak ses ve görüntü kayıtlarını gösterdi ve bunları yaymakla tehdit etti. İddiaya göre; bu buluşmadan sonra işadamları adına sahte sosyal paylaşım hesapları açarak bu görüntü ve ses kayıtlarını yayınlamaya başladı. Görüntüler yayınlanırken Ş.E’ye “Kendini bitirme” mesajı geçerek 110 bin Euro para istedi. Paylaşımların devam etmesi üzerine işadamları Azerbaycan Şehir Savcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Bu başvurunun ardından Azerbaycanlı işadamları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvurarak suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan suç duyurusu üzerine Ali Osman Kutanoğlu hakkında dolandırıcılık, tehdit, hakaret, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, kişisel verileri izinsiz kayda alma ve yayınlama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gözaltı talimatı verdi. Polis yaptığı araştırmada Kutanoğlu’nun Çankaya’da oturduğunu, Balgat’ta da inşaat şirketi olduğunu belirledi. Savcılık bu iki adres ve otomobilinde de arama yapılmasını istedi.



Talimat üzerine Ali Osman Kutanoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara’da gözaltına alındı. Operasyonda elde edilen dijital materyaller incelenmek üzere Siber Şube’ye gönderildi. Kutanoğlu, emniyetteki ifadesinde, R.E’yi 2002’den beri, Ş.E ve F.A’yı da 2010’dan beri tanıdığını, R.E’nin kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli sms göndermesi nedeniyle savcılığa başvurduğunu, sosyal paylaşım sitelerinde ses ve görüntülerin yayınlanması ile bir ilgisinin olmadığını söyleyerek, iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen Kutanoğlu, tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Kutanoğlu, “kayda alınan konuşmaları yayınlamak, özel hayata ait görüntü ve sesleri ifşa etmek ve şantaj” suçlarından 2 Temmuz 2017 günü tutuklanarak ceaevine gönderildi. Kutanoğlu, tutukluluğuna itiraz etti. Mahkeme itirazı kabul ederek 2 Ağustos 2017 günü Kutanoğlu’nu serbest bıraktı. Kutanoğlu’na yapılan operasyonda ele geçen dijital malzemelerin Siber Şube Müdürlüğü’ndeki incelenmesinin devam ettiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.