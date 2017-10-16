Ankara’dan Erbil’e ‘PKK’ uyarısı

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Irak hükümetinin, Kerkük’te anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımların yakından takip edildiği belirtildi. “Irak hükümetinin, Kerkük’te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: “IKBY’yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük’te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce (sığınak) bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır. Bu vesileyle, Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz.”

PEŞMERGE BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Iraklı Türkmenler, Irak Ordusu’nun Kerkük’te askeri üs ve petrol kuyularını ele geçirmek için başlattığı operasyon sonrası Mesud Barzani liderliğindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı peşmergeler ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (IKYB) bağlı peşmergeler arasında çatışmalar yaşandığını söylediler. Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı, operasyon sonrası bölgeyle sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti. Beyatlı, IKYB’ye bağlı peşmergelerin çekilmeye başladığı, çekilme nedeniyle Kerkük-Altunköprü arasında iki Kürt grubu güçleri arasında çatışmalar yaşandığı bilgisi geldiğini söyledi. Beyatlı, Irak Ordusu ve ona destek verenlerin Kerkük kent merkezine girmeye başlaması halinde Barzani’ye bağlı peşmergelerin çatışacaklarını açıklamasına dikkat çekti.