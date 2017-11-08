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    Ankara’dan Avrupa Konseyi’ne bütçe misillemesi

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    08.11.2017 - 23:46 | Son Güncelleme:

    HUKUKUN üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi alanında yaşanan olumsuz gelişmeler gerekçe gösterilerek Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından denetim sürecine alınan Türkiye, Avrupa Konseyi (AK) bütçesine yönelik katkısını düşürme kararı aldı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland’a gönderdiği mektupla Türkiye’nin artık bütçeye katkı açısından ‘büyük donör’ olarak kalmayı arzu etmediğini bildirdi.

    HAVEL ÖDÜLÜNE TEPKİ

    Türkiye ile AK ilişkilerinde, denetim süreci kararından beri gergin bir süreç söz konusuydu. Ankara için bardağı taşıran damla, AKPM’nin insan haklarının savunulması alanında üstün hizmet gösteren ve 2013’ten bu yana verilen Vaclav Havel Ödülü’nü, darbe girişimi sonrasında kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin FETÖ/PDY’den tutuklu eski Başkanı Murat Arslan’a vermesi oldu. AK de Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya da büyük donör konumunda. AK’nin, 2017 için 455 milyon Euro olan bütçesine büyük bağışçı olarak Türkiye’nin yaptığı katkı 33.8 milyon Euro düzeyinde.

    İNCELENİYOR

    Türkiye’nin adımı AK açısından sıkıntı yaratma potansiyeline sahip. Son dönemde ciddi mali sıkıntı yaşayan AK’de kaynakların azalması halinde özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) işleyişinin olumsuz etkileneceğine yönelik endişe hâkim. Türkiye’nin büyük değil normal donör olmak istediğini konfirme eden Jagland, “AK ve özellikle de AİHM elde edebileceği her türlü mali desteğe ihtiyaç duyuyor” dedi. Mektubun ne anlama geldiğinin derinlemesine inceleneceğini söyleyen Jagland, “Türkiye’nin, AK’ye yönelik taahhütlerini kısıtlamaya ya da bunlardan vazgeçmeye yönelik herhangi bir sinyal içermiyor” dedi. 

    Etiketler: Avrupa Konseyi , gazetehaberleri
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