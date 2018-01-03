Ankara’nın ünlü caddesi için referandum kararı

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’nın ünlü caddelerinden Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması ile ilgili referandum yapacaklarını açıkladı.

Caddenin araç trafiğine kapatılması konusunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yaptıkları görüşmede gündeme geldiğini kaydeden Taşdelen, “Vatandaş yayalaştırılsın derse Büyükşehir ile ortak proje hazırlayacağız” dedi.

İKÂMET EDENLER KATILACAK

Taşdelen, yılın ilk aylarında yapmayı hedefledikleri referandumla ilgili Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sayın Mustafa Tuna ile bir görüşmemiz oldu. Ben 7. Cadde’nin yayalaştırılmasını önerdim. Cadde, Büyükşehir’e bağlı olduğu için o da yayalaştırılmasına olumlu baktı ve ‘Tamam’ dedi. Çankaya Belediyesi olarak referandum yapacağız. Orada ikamet eden vatandaşlarımız katılacak.

ÇİĞDEM MAHALLESİ’NDE DE YAPMIŞTIK

Muhtarlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) beraber organize edeceğiz. Vatandaş yayalaştırılsın derse Büyükşehir ile ortak proje hazırlayacağız. Çankaya olarak biz yayalaştırılmasını istiyoruz. Referandum kararı Büyükşehir ile ortak çıktı. Çiğdem Mahallesi’nde daha önce bir referandum yaptık. Futbol tesisleri vardı vatandaşa onun ne olmasını istiyorsunuz diye sormuştuk, yüzde 94 ‘park olsun’ dedi biz de yaptık. Burada da aynısını yapacağız.

TUNALI’DA DA OLABİLİR

Bahçelievler bölgesindeki muhtarlar, dernekler, STK’lar ve esnafla görüşerek en kısa sürede sandığı kuracağız 7. Cadde yayalaştırılsın mı sorusuyla evet ve hayır seçeneklerinini sunacağız. Büyükşehir referandumun için de olabilir. Burası başarılı olursa Bestekâr ve Tunalı için de model olabilir. İlk adım buradan atılmış olur.”

2009’DA ‘TRAFİĞE KAPATILMASIN’ ÇIKMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, 2009 yılında 7. Cadde’nin trafiğe kapatılması ile ilgili bir referandum yaparak mahalleliye sormuştu. “Bahçelievler 7. Cadde’nin araç trafiğine kapatılarak, yaya bölgesi haline gelmesini ister misiniz” sorusunun yer aldığı referandumda bin 831 oy kulanılırken, bin 3 kişi ‘kapatılmasın’, 800 kişi ise ‘kapatılsın’ oyu vermişti. Vatandaşların tercihi üzerine 7. Cadde trafiğe kapatılmamıştı.