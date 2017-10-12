Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Ankara'daki karı-koca cinayetinin nedeni yasak aşk...

    Ankara'daki karı-koca cinayetinin nedeni yasak aşk...

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 08:02 | Son Güncelleme:

    Ankara'da Gökay - Hilal İzci'nin kurban gittiği cinayetin sırrı çözüldü. Çifti çocuklarının gözü önünde öldürüp intihar eden Erol Karakoç, patronu H.Ç. ile uyuşturucudan hapse girince eşi P.Ç. ile aşk yaşamaya başladı. Gökay İzci de arkadaşı H.Ç. ile aynı suçtan gözaltına alınıp bırakıldı. Çevresine, ''Erol, yasak aşkını rahat yaşamak için ihbar etti'' dedi. Dedikodu yayıldı. Karakoç araçla takip edip çifti öldürdü.

    Ankara'da geçen haftaya damgasını vuran karı-koca cinayetinin sırrı çözülüyor. Cinayeti araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yasak aşk ve uyuşturucu satışından kaynaklı olaylar zinciriyle karşılaştı. 

    Habertürk Gazetesi'nden Helin Şahin'in haberine göre, Mamak'ta 7 Ekim'de 32 yaşındaki Erol Karakoç, araçla takip ettiği Gökay İzci (31) ve eşi Hilal İzci'yi (28) 7 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde öldürdükten sonra intihar etmişti. İddiaya göre, bir drama dönüşen olaylar şöyle gelişti:

    Gökay İzci, yakın arkadaşı Erol Karakoç'u lastik ticareti yapan H.Ç.'nin yanında çalışmaya başladı. İşyeri sahibi H.Ç. bir süre sonra uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Erol Karakoç, H.Ç.'nin cezaevine girmesinin ardından patronunun eşi P.Ç. ile yasak aşk yaşamaya başladı. Bir süre sonra ise arkadaşının işe girmesine aracı olan Gökay İzci de polise gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

    İzci, kendisini ve arkadaşı H.Ç.'yi polise Erol Karakoç'un ihbar ettiği bilgisine ulaştı. İzci yakın çevresine, Karakoç'un ihbarları yasak aşkını rahatça yaşayabilmek için yaptığını söyledi. Dedikodular üzerine Karakoç, takip ettiği araçta İzci çiftini öldürüp intihar etti.

    Yasak aşk iddialarında adı geçen P.Ç. ise ifadesinde ''Eşim 2 ay önce cezaevine girince Erol ile aşk yaşamaya başladık. Sonra Gökay ve Erol arasında bundan dolayı gerginlik başladı. Gökay'ın aramızdaki ilişkiyi kocama anlatmasından korkuyorduk'' dedi.

    Ankara’da otomobilde evli çifte infazAnkara’da otomobilde evli çifte infaz

    Etiketler: Gökay İzci , Hilal İzci , Erol Karakoç , cinayet , Ankara
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri