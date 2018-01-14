Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı sorusu, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kar yağışının etkisini arttırması dolayısıyla internet üzerinden araştırmalarına başlayan ve geçmiş günlerde olduğu gibi Ankara Valisi Ercan Topaca'dan müjdeli haber bekleyen öğrenciler, yarın okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor. Peki, beklenildiği gibi yarın Ankara'da okullar tatil mi olacak? İşte, merak edilen konu hakkında bazı bilgiler

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte haftanın ilk gününde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ve Vali Ercan Topaca'nın Twitter hesabını kontrol eden öğrenciler, herhangi bir duyurunun var olup olmadığını sorguladı. Ulaşımın olumsuz etkilendiği durumlarda verilen kar tatili konusunda henüz bir duyuruda bulunulmadı.

Duyurunun gelmesi halinde haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

OKUL TATİL EDEN VALİ 'KRAL' İLAN EDİLDİ

Mersin Valisi Ali İhsan Su, sağanak nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okulların bugün (5 Ocak) için tatil edildiğini açıkladı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler, sosyal medyadaki paylaşımlarında Vali Su’ya ‘kral’ diye seslendi.

Vali Ali İhsan Su, Meteoroloji’nin yoğun sağanak uyarısı üzerine, Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde, ilk ve ortaokullarla ve liselerde eğitime bugün ara verildiğini Twitter üzerinden duyurdu.

Vali Su’nun tweet’i binlerce beğeni aldı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su’yu ‘kral’ ilan edip, fotoğrafının üzerine taç ekleyerek paylaşımlar yaptı. Öğrenciler, ‘Mersin evimiz Ali İhsan Su babamız’, ‘Sen nasıl bir kralsın Vali baba’, ‘Parti kur oy verelim Vali baba’, ’Kral ya. Yarın 3 sınavım vardı, sana aşığım’, ‘Valim sen en sevdiğim kral’ ve ‘Sen efsane bir Valisin’ paylaşımları yaptı.