Ankara’da şüpheli ölüm

Olay, saat 03.00 sıralarında Çankaya İncesu Mahallesi’nde fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Gülhan Gezer (37), hayat arkadaşı M.D. tarafından yerde hareketsiz yatarken görüldü. Gezer’in nefes almadığını fark eden M.D., polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa süre sonra adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze üzerinde yapılan incelemelerde şahsın bedeninde darp izlerinin olduğu tespit edildi.

M.D.’nin olay yerinde verdiği ilk ifadesinde, saat 20.00 sıralarında uyumak için odasına çekildiği, gece saat 03.00 sıralarında bulaşıkları yıkamak için kalktığında Gezer’in cansız bedeniyle karşılaşarak 155’e ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Gülhan Gezer'in alkol bağımlısı olduğu da belirtildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Gezer’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.



