Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ankara'da suç makinesi vurularak yakalandı

    Ankara'da suç makinesi vurularak yakalandı

    DHA
    08.11.2017 - 12:50 | Son Güncelleme:

    Ankara'da çok sayıda suç kaydı bulunan ve firari olarak aranan Tuncay P., polisin ’dur’ ihtarına uymayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

    Ankara’da polis, geçtiğimiz Haziran ayında Sincan’da M.E.’ye karşı ’kasten öldürme’, ’kasten yaralama’ ve ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ olayına karışan Tuncay P.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Başlatılan çalışma kapsamında Tuncay P.’nin Beytepe köyünde bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis Tuncay P.’yi cadde üzerinde takibe aldı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan Tuncay P. kaçmaya başladı. Yaşanan arbede sırasında Tuncay P. bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tuncay P. tedavisinin ardından yeniden gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri devam den Tuncay P.’nin, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, evden hırsızlık, tehdit açıktan hırsızlık, iş yerinden kurumdan hırsızlık, mala zarar verme suçlarından firari olarak arandığı, ayrıca Ümitköy Çayyolu bölgesinin çeşitli yerlerinde çalıntı olarak kullandığı lüks araçlara el konuldu.


     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: suç makinesi , vuruldu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri