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    Ankara'da soba faciası

    AA
    06.11.2017 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi ile yeğeni hayatını kaybetti, eşi ve kızı hastanede tedavi altına alındı.

    Ekici Mahallesi Doğan Sokak'taki apartmanda ikamet eden Kutlu ailesinden haber alamayan komşuları, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

    Kapıyı kırarak daireye giren ekipler, Önder Kutlu (51) ve yeğeni Aybüke Kutlu'nun (19) sobadan sızan gazdan yaşamını yitirdiklerini belirledi.
    Baygın halde bulunan Önder Kutlu'nun eşi ile kızı, ilk müdahalenin ardından başkentteki hastanelere kaldırıldı.

    Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.  Aybüke Kutlu'nun, amcasını ziyaret için Şereflikoçhisar’a geldiği öğrenildi.

    Etiketler: soba faciası , ankara , karbonmonoksit zehirlenmesi
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