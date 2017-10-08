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    Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı 

    ANKARA (İHA)
    08.10.2017 - 19:41 | Son Güncelleme:

    Ankara'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. 

    Olay, saat 17.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla Muhtar Arif Turan Caddesi’ne gelen Mustafa T. isimli saldırgan, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Serdar K. isimli şahsa pompalı silahla ateş etmeye başladı. Mustafa T. silahlı saldırının ardından aracıyla olay yerinden kaçarken, silahtan çıkan saçmalar yoldan geçen Nurettin Uysal isimli vatandaşa da isabet etti.

    Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, etrafta delil topladı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    Etiketler: Ankara , silahlı saldırı , Altındağ
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