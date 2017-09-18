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    Ankara'da sıcak anlar... Tüplü lüks araç cayır cayır yandı

    Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)
    18.09.2017 - 16:22 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 16:44

    ANKARA’nın Kızılcahamam İlçesi’nde sonradan tüp taktırılan lüks bir otomobil, hareket halindeyken içinde bulunan aynı aileden birinin çakmak çakması sonucu patlayıp, alev topuna döndü. Araçta bulunanlar, çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkarılıp, itfaiye ile hastaneye kaldırıldı.

    Patlayan otomobildeki yangın, Ankara-İstanbul karayolu, Kızılcahamam Terminal önünde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine giden Nihat Zengin’in kullandığı sonradan tüp taktırılan lüks bir otomobil, seyir halindeyken yakılan bir çakmak sonucu aniden patlayıp, bir anda alev topuna döndü.

    Ankarada sıcak anlar... Tüplü lüks araç cayır cayır yandı

    Gaz sıkışmasından meydana geldiği belirtilen yangında, araçta bulunan aynı aileden Nihat Zengin, İlkay Zengin ve Döndü Zengin yaralandı. Bir anda alev topuna dönen otomobilde bulunanlar, çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile aracın kapısı açılıp, dışarı alındı.

    Ankarada sıcak anlar... Tüplü lüks araç cayır cayır yandı

    Araçta bulunan vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Zengin ailesi, ambulans ile Kızılcahamam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk müdahaleden sonra Ankara’ya sevk edildi. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

    Ankarada sıcak anlar... Tüplü lüks araç cayır cayır yandı

    Etiketler: LPG , araç , yangın
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