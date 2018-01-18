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    Ankara’da Rus diplomat alarmı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    18.01.2018 - 01:05 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde görevli diplomat Aleks Anelkof’tan 6 saat boyunca haber alınamayınca başkentte emniyet güçleri alarma geçti. Cep telefon sinyaline son olarak Elmadağ’da ulaşılan Anelkof’un aracının kontrolden çıkması sonucu çamura saplandığı, cep telefonun şarjının bitmesi nedeniyle de kimseye ulaşılamadığı belirlendi.

    Önceki gün öğle saatlerinde aracıyla evinden ayrılan Anelkof’a, akşam saat 19.30’dan sonra ulaşılamayınca ailesi ve büyükelçilik yetkilileri, 112 çağrı merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine jandarma ve polis harekete geçerken, kentte de alarm verildi.

    Arama çalışması başlatılırken Anelkof’un cep telefonun son kez Elmadağ ilçesinde sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı, iz köpekleri ve el fenerleriyle bölge didik didik arandı.

    KÖYE SIĞINMIŞ

    Elmadağ Jandarma ekipleri, gece saat 01.30 sıralarında Anelkof’un aracını dağ yolunda çamura saplanmış halde buldu.

    Çevre köylere bakan Jandarma ekipleri, Anelkof’un da Evciler Köyü’ne sığındığını belirledi. Anelkof’un aracının çamura saplanmasından sonra cep telefonun şarjının bitmesi nedeniyle kimseye haber veremediği, ardından yürüyerek köye sığındığı bildirildi.

    Jandarma tarafından köyden alınan Anelkof bilgisine başvurulduktan sonra evine bırakılırken, çamura saplanan aracı da kurtarıldı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , rusya , Ankara Büyükelçiliği
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