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    Ankara'da patlama sesi

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 16:12 | Son Güncelleme:

    Ankara'da bugün duyulan iki ayrı patlama sesi korku yaratmıştı. Sesin, yol çalışması sırasında dinamit patlatılması nedeniyle geldiği belirtildi.

    ANKARA Valisi Ercan Topaca da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Alacaatlı mevkisinde devam eden yol çalışmasında dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. 

     

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    Etiketler: Ankara , patlama sesi , başkent , son dakika
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