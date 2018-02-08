Ankara'da patlama sesi

ANKARA Valisi Ercan Topaca da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Alacaatlı mevkisinde devam eden yol çalışmasında dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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