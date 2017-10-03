Ankara’da OSTİM'de kalorifer kazanı patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Olay, öğle saatlerinde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1158’inci Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde lastik satışı yapan iş yerinin çalışanları, iddaya göre dükkandaki kağıtları temizlemek için kalorifer kazanını yaktı. Bu sırada kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu dükkan altındaki kazan dairesinde bulunan işçilerden Yılmaz Koç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.