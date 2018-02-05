İkinci dönem ‘okul sütü’yle başladı

Çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan ‘Okul Sütü Programı’nın sürdürülmesi konusunda velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yılmaz, "İmkânlar el verdiği ölçüde ‘Okul Sütü Programı’nı hem devam ettireceğiz, hem de genişleyeceğiz. Bu program 2011-2012 yılında o zaman başbakanımız olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatıldı. Bu programda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılına yeni bir heyecanla başladıklarını belirten Bakan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yarı yılda, bir önceki yarı yılda olduğu gibi öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim vermek için çalışıyoruz. Bunun için gerekli yeni öğretmenleri, yeni derslikleri, yeni eğitim teknolojilerini, yeni öğretim programlarını eğitim ailemizin hizmetine sunuyoruz. Kaliteli bir eğitim alacak öğrencilerimizin de bu eğitim için hazır durumda bulunması gerekiyor. Öğrencileri sağlıklı bir şekilde okula devam etmeleri sisteminde sağlıklı ve başarılı bir şekilde işlemesini sağlayacak. Bugün uygulamasını başlatacağımız ‘Okul Sütü Programı’ çocuklarımızın daha sağlıklı eğitim almaları için yapılan çalışmalardan biri. Daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir gelecek ancak sağlıklı nesillerle mümkün. Öğrencilerimize doğru beslenme alışkanlığının kazandırılmasını önemsiyoruz. Beslenme de hayatın diğer alanında olduğu gibi biraz özen, denge ve düzen istiyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığı öğrencilerimizin hayatta daha da çok başarılı olmalarını sağlar."

Sütün alternatifi bulunmayan tüketilebilecek en güzel gıdalardan biri olduğunu söyleyen Yılmaz, Türkiye'nin süt ürünleri üretiminde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada olduğunu belirtti.

Türkiye'de yılda yaklaşık 19 milyon ton süt üretildiğini, üretimdeki fazlalığa karşı süt tüketimin Avrupa Birliği’nin gerisinde olduğunu anlatan Yılmaz, "Okul Sütü Programının başladığı 2011-2012 eğitim öğretim yılında bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar kutu süt öğrencilerimize dağıtıldı. Bu dönem pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Türkiye genelindeki resmi ve özel okullarda anaokulu, anasınıfı, uygulama sınıfı ve ilkokulda toplam 6 milyon öğrencimize yaklaşık 255 milyon paket süt dağıtımını gerçekleştireceğiz. Böylelikle 7 yıllık uygulama sonunda öğrencilerimize dağıtmış olduğumuz kutu süt miktarı 1 milyar 750 milyonun üzerine çıkacak" dedi.



"SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYATI TERCİH EDECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Demircan ise sütün insan sağlığı için temel bir besleme maddesi olduğunu belirtti. Demircan, "Hayata geldiğimiz andan itibaren ilk besinimiz süt. Bu nedenle süt fevkalede önemli. Biz süt ve süt ürünlerini yeterince tüketirsek sağlıklı beslenmiş oluruz. Sağlık beslenmek de sağlıklı bir bünye ve sağlıklı nesiller demek, geleceğimizin güvencesi demek" diye konuştu.

Türkiye'nin ‘Okul Sütü Programı’yla çok önemli bir adımı attığını belirten Demircan, şunları söyledi:

"Türkiye, süt üretiminde gelmiş olduğu bu noktayı çocuklarının da hizmetine sunmuş bulunuyor. Bu sevindirici bir durum. Diğer taraftan ülkemizde 17 milyona ulaşan ilk ve orta öğrenimdeki öğrenci sayımız bizim için geleceğimizin güvencesi, teminatı. Besinlerimiz arasında beyazlar var. Onlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Bunlar un, şeker ve tuz. Ama bir beyaz var ki o beyazı yeterince tüketmek zorundayız. O beyaz ise süt."

Bakan Demircan, çocuklardan süt tüketmeye özen görmelerini isteyerek, "Sağlıklı beslenme ve hareketli hayatı tercih edeceğiz. Dijital ortam oyunları sizi hareketli hayattan alıkoyabilir. Sağlıklı beslenmenin yanında hareketli bir hayatı yaşamak zorundayız. Aşırı kiloya dikkat edeceğiz. Süt bize bu noktada destek veriyor. Süt ve süt ürünleriyle beslenirsek kilo alma noktasında sıkıntı yaşamayız, sağlıklı bir beden yapısı oluştururuz" diye konuştu.

BAKANLAR ÖĞRENCİLERE SÜT DAĞITTI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ise ‘Okul Sütü Programı’yla hem yeni neslin dengeli ve sağlıklı beslenmesini hem de süt tüketimini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Başta anne ve babalar olmak üzere öğretmenlerin de süt içerek çocukların süt içme alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamaları gerektiğini belirten Tunç, "Çocuklarımız, gazlı, boyalı, asitli, şekerli içecekler yerine süt tüketsinler" dedi.

Konuşmaların ardından, Yılmaz, Demircan ve Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Karaca öğrencilere okul sütlerini dağıttı. Daha sonra Bakanlar Yılmaz ve Demircan girdikleri bir sınıfta öğrencilerle bir süre sohbet etti. Programa, Ankara Valisi Ercan Topaca, ilgililer, öğrenciler ve veliler katıldı.