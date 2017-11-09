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    Ankara'da 'lüks araç' paniği! Polise bilerek çarptı

    Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM (DHA)
    09.11.2017 - 14:24 | Son Güncelleme:

    Ankara'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, cadde üzerinde önlerini kesen bir polise çarparak yaralandı. Nefes kesen kovalamaca sonucu aracı terk eden 3 şüpheliden biri yakalandı.

    Olay, öğle saatlerinde Keçiören Aşağı Mahallesi'nde yaşandı. Hırsızlık şüphelisi 3 kişinin bulunduğu 06 S 0189 plakalı lüks otomobil polis Samsun Yolu üzerinde durdurmak istedi. Ancak kimlikleri belirlenemeyen 3 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak Keçiören'e doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda asayiş ve yunus ekipleri sevk edildi. Ankara sokaklarında nefes kesen kovalamaca yaklaşık bir saat sürdü. Bu sırada Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) önünde bekleyen sivil polis ekipleri, kaçan aracı yaya olarak durdurmak istedi. Fakat 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde bir polis memuruna çarparak bölgeden kaçmaya devam etti. Yaklaşık bir saat süren kovalamaca sonucu 3 şüpheli aracı Bağlum Sokak üzerinde terk etti, yanlarında bulunan bir silahı ise bir evin bahçesine atarak kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bağlum Sokak ve civarındaki cadde ve sokakları kesen polis ekipleri bir şüpheli, terk edilen araçtan yaklaşık 400 metre ileride yakaladı.

    Kaçan iki şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışmasını devam ettiriyor. Bu arada yaralanan ve adı öğrenilemeyen polis memuru ise ambulansla GATA'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

    Ankarada lüks araç paniği Polise bilerek çarptı

    Etiketler: araç
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