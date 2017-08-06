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    Ankara’da yangın: 7 dükkan küle döndü

    İHA
    06 Ağustos 2017 - 15:39Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 15:39

    Ankara’da oto aksesuar satışı yapan dükkanların yoğun olduğu caddede çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin ve dükkan sahiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülen yangında 7 dükkan küle döndü.

    Olay, saat 14.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Zübeyde Hanım Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Antalya Caddesi’nde tinerciler tarafından yakılan ateş, cadde üzerindeki oto aksesuarları satan dükkanlara sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın haberini alan dükkan sahipleri ise olay yerine koşarak eşyalarını yangından kurtarmak için çabaladı.

    Dükkan sahipleri ve çevredeki vatandaşların, itfaiye hortumunu tutarak ekiplere yardım ettikleri görüldü. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında 7 dükkan küle döndü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Görgü şahitleri, boş alanda çıkan yangının diğer dükkanlara sıçradığını, durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini söylediler. Pazar günü olmasından dolayı dükkanların çoğunun kapalı olduğunu belirten vatandaşlar, durumun bildirilmesi ile dükkan sahiplerinin olay yerine geldiklerini ifade ettiler.

    Etiketler: ANKARA , Yangın , altındağ
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