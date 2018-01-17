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    Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği! Polis-jandarma alarma geçti

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    17.01.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Ankara'da dün akşam tam bir panik yaşandı. Bir Rus diplomatin kaybolduğu haberi 112 acil çağrı merkezi aracılığı ile polis ve jandarmaya yansıyınca tüm birimler alarma geçirildi. Diplomat 6 saatlik arama sonrasında Elmadağ'da bulundu.

    Fotoğraf: Arşiv

    Alınan bilgiye göre Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Aleks Anelkof'tan yakınları ve elçilik görevlileri haber alamayınca durumu dün akşam saat 19.30'da acil çağrı merkezi 112 aracılığı ile polis ve jandarmaya iletti. Tüm birimler hemen alarma geçirildi. Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği Polis-jandarma alarma geçti


    Diplomat Anelkof'un cep telefonu teknik takibe alındı. Elmadağ bölgesinden sinyal alınınca tüm birimler aramayı bu bölgede yoğunlaştırdı. Gece saat 01.30 sıralarında jandarma ekipleri Diplomat Aleks Anelkof'un aracına ulaştılar. Anelkof, jandarmaya, aracının kontrolden çıkması sonucu çamura saplandığını, cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle de kimseye ulaşamadığını anlattı. Rus diplomat burada alınarak merkeze getirilirken, çamura saplanan aracı da kurtarıldı.

    Etiketler: Kayıp
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