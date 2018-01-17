Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği! Polis-jandarma alarma geçti

Alınan bilgiye göre Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Aleks Anelkof'tan yakınları ve elçilik görevlileri haber alamayınca durumu dün akşam saat 19.30'da acil çağrı merkezi 112 aracılığı ile polis ve jandarmaya iletti. Tüm birimler hemen alarma geçirildi.





Diplomat Anelkof'un cep telefonu teknik takibe alındı. Elmadağ bölgesinden sinyal alınınca tüm birimler aramayı bu bölgede yoğunlaştırdı. Gece saat 01.30 sıralarında jandarma ekipleri Diplomat Aleks Anelkof'un aracına ulaştılar. Anelkof, jandarmaya, aracının kontrolden çıkması sonucu çamura saplandığını, cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle de kimseye ulaşamadığını anlattı. Rus diplomat burada alınarak merkeze getirilirken, çamura saplanan aracı da kurtarıldı.