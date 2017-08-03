MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Ankara’da kağıt fabrikasında yangın

    Ankara’da kağıt fabrikasında yangın

    DHA
    03 Ağustos 2017 - 22:29Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 22:54

    Ankara'nın Yeni Mahalle İlçesi’nde bulunan hurdacılar sitesinde yer alan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Büyük bir alana yayılan yangını söndürme işlemleri devam ediyor.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Ankaradaki yangından görüntüler...
    • Ankaradaki yangından görüntüler...
    • Ankaradaki yangından görüntüler...
    • Ankaradaki yangından görüntüler...

    Yangın, saat 20:30 sıralarında Hurdacılar sitesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak çıkan yangın, alanda bulunan kağıtların alev alması ile birlikte geniş bir alana yayıldı.

    İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın yerine gelen belediyelerin iş makineleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın da bir kişinin dumandan zehirlendiği, maddi hasarın büyük boyutta olduğu öğrenildi.

    Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Etiketler: ankara , yangın , Yeni Mahalle
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri