Ankara'da herkesi şaşırtan patlamada skandal ihmal

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen “Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı”na katıldı. Programdan konuşan Bakan Soylu, terör eylemlerinde ve teröre karşı gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan asker, polis ve sivillere rahmet diledi.

'BOMBAYI ATLAMIŞ'

Özel güvenlik hizmetinin önemini vurgulayan Bakan Soylu, Ankara Çukurambar Vergi Dairesi'nde gerçekleşen patlamayı hatırlatarak şöyle konuştu: “Geçen akşam Çukurambar Vergi Dairesi'nde bir patlama oldu. Bir kaza patlaması bilgisi geldi. Sonra yaptığımız tetkiklerde hafif bir barut kokusu alındı. Acaba bu bir eylem olabilir mi diye tetkik ettiler. Kamerada bir şahıs görünüyor, bir çantayı direkt dibine bırakıyor. Çantanın patlama anını izlediler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil, bombalı eylem. Sonra oradan hareket ettiler, olay akşam 8 gibi gerçekleşti. Sabah saat 04.00’te Osmaniye girişinde adamı yakaladılar. İlgili 19 kişiyi de yakaladılar. Burada önemli olan şu; bu çanta oraya bırakıldı. Bir özel güvenlik arkadaşımız kameraları izliyor. Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır. Aynı adam bir gün önce yine aynı saatte çantayı bırakıyor. 2 saat patlamasını bekliyor, çanta patlamıyor. Çantayı tekrar alıyor ve oradan gidiyor. Bizim özel güvenlik arkadaşımızın bunu kameradan takip etmesi lazım. Bu yaptığınız o kadar önemli ki. O kadar önemsiyoruz ki. AVM’den hastanelere kadar, okullardan statlara kadar, bilmenizi istiyorum, yaptığınız iş bizim için vazgeçilmez bir iş” dedi.