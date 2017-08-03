Ankara'da hareketli dakikalar... Kafede silahlı kavga...

Çankaya ilçesi Ufuk Üniversitesi Caddesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında gruptakilerden biri, üzerindeki silahla karşı gruptaki M.S'yi yaraladı.

Söz konusu kişi ve beraberindekiler daha sonra restorana geldikleri araçlarla olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişilerden Ö.B. ve E.Ş'yi gözaltına aldı.

Restoranın çevresi trafiğe kapatılırken, olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemesi sırasında restoranın karşısındaki güvenlik kulübesinde bir tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.