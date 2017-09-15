Ankara'da giriş kattaki dairede patlama... Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Koza Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kimyasal madde deposu olarak kullanıldığı öğrenilen dairedeki patlamada, Burhan Onur K, Cemal Ş. ve Mustafa G. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin pencere korkuluklarının yerinden söküldüğü görüldü.

Bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri de evde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.