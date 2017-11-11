Ankara'da gazilere yapılan saldırıyla ilgili flaş gelişme

TCK’nın “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlıklı 301. maddesi, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır” hükmünü içeriyor.



